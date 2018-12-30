Son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden blokzincir (blockchain) hakkında Türkiye de bir atılımda bulundu ve Blokzincir Araştırma Ağı (BAĞ) kuruldu.

TÜBİTAK, blokzincir araştırmalarına test ve geliştirme ortamı sunacağı Blokzincir Araştırma Ağı’nı TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında kurdu. Geçtiğimiz cuma günü yapılan açılış toplantısına, bu konu üzerine araştırma yapan üniversiteler ve ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) davet edildi.

Yapılan toplantıda, 2019 yılının başlarında teknik altyapı kurulum çalışmalarının tamamlanarak BAĞ (Blokzincir Araştırma Ağı) sisteminin hayata geçirilmesi yönünde karar alındı. Sistem, ülke kuruluşların donanım ve ağ altyapısını sisteme eklemesi ile hayata geçirilecek.

BAĞ sistemi, TestNet adı verilen benzerlerinden farklı olarak, tek bir teknolojinin test edilmesi yerine birden çok teknolojinin test edilebileceği bir ortam kurmayı hedefliyor. Sistem kurulduktan sonra, konuyla ilgili diğer üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlar da sisteme katılabilecek ve bu şekilde sistem genişleyebilecek. BAĞ’ın birçok özelliği ile dünyada ilk defa uygulanacak bir sistem olması hedefleniyor.