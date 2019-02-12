2018 Yılında En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimlere dair istatistiği paylaştı. Kız çocuklarına en çok Zeynep, erkek çocuklarına ise en çok Yusuf ismi verildi.

TÜİK’ten açıklanan bültende, kız ve erkek çocuklarına en çok verilen isimler yer aldı. Erkek çocuklarında bir kez daha en çok Yusuf ismi tercih edildi. Kız çocuklarında ise en çok tercih edilen isim Zeynep oldu.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen beş isim, sırasıyla Zeynep, Elif, Defne, Ebrar ve Eylül oldu. Erkek çocukları için en çok tercih edilen beş isim ise Yusuf, Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.

Üç büyük ilimizde çocuklara en çok verilen isimler ise şu şekilde:

İstanbul

Kız Bebekler: Zeynep, Defne, Elif, Duru, Ebrar

Erkek Bebekler: Ömer Asaf, Eymen, Yusuf, Ali Asaf, Ömer

Ankara

Kız Bebekler: Zeynep, Elif, Defne, Duru, Ebrar

Erkek Bebekler: Eymen, Ömer Asaf, Yusuf, Ömer, Miraç

İzmir

Kız Bebekler: Zeynep, Defne, Elif, Duru, Asya

Erkek Bebekler: Eymen, Çınar, Aras, Ayaz, Emir

Bebeklerin isimleri ve nüfus kayıtları hakkındaki bilgiler, adrese dayalı kayıt sistemi sayesinde toplanarak işlendi. Yusuf ismi üst üste 6. defa en çok tercih edilen erkek bebek ismi oldu. Zeynep ismi ise üst üste 12. defa en çok tercih edilen kız ismi oldu.