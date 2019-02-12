2018 Yılında En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri Açıklandı

TÜİK’ten açıklanan bültende, kız ve erkek çocuklarına en çok verilen isimler yer aldı. Erkek çocuklarında bir kez daha en çok Yusuf ismi tercih edildi. Kız çocuklarında ise en çok tercih edilen isim Zeynep oldu.
Kız çocuklarında en çok tercih edilen beş isim, sırasıyla Zeynep, Elif, Defne, Ebrar ve Eylül oldu. Erkek çocukları için en çok tercih edilen beş isim ise Yusuf, Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.
Üç büyük ilimizde çocuklara en çok verilen isimler ise şu şekilde:
İstanbul
Kız Bebekler: Zeynep, Defne, Elif, Duru, Ebrar
Erkek Bebekler: Ömer Asaf, Eymen, Yusuf, Ali Asaf, Ömer
Ankara
Kız Bebekler: Zeynep, Elif, Defne, Duru, Ebrar
Erkek Bebekler: Eymen, Ömer Asaf, Yusuf, Ömer, Miraç
İzmir
Kız Bebekler: Zeynep, Defne, Elif, Duru, Asya
Erkek Bebekler: Eymen, Çınar, Aras, Ayaz, Emir
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Bebeklerin isimleri ve nüfus kayıtları hakkındaki bilgiler, adrese dayalı kayıt sistemi sayesinde toplanarak işlendi. Yusuf ismi üst üste 6. defa en çok tercih edilen erkek bebek ismi oldu. Zeynep ismi ise üst üste 12. defa en çok tercih edilen kız ismi oldu.