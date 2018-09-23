Tüm Dünyanın Gerçek Sandığı 10 Sahte Fotoğraf

Artık neredeyse 'klasikleşmiş' olmasına rağmen aslında gerçeği yansıtmayan bazı fotoğraf karelerini sizin için derledik.

Kimi fotoğraf kareleri, özellikle internet hayatımıza girdiğinden beri doğruluğu teyit edilmeksizin hızla yayılıyor. Bunun önüne geçip gerçek olmayan kareleri belirlemek ise bu 'hızlı yayılma' durumundan sebep çok da mümkün olmuyor. Ancak bazı kareler var ki tüm dünyada artık gerçekliği kabul edilmiş olmasına rağmen aslında her biri sahte. Biz de bu fotoğrafların en iyi 10 örneğini sizin için derledik.

Einstein'ın bir nükleer patlama esnasında verdiği iddia edilen bu poz;

İnternette oldukça yaygın olan bu görüntü tabii ki gerçeği yansıtmıyor ve aslında ortada Einstein'ın bisiklet sürdüğü ve atom bombasının patladığı iki fotoğraf var. Yine de fotoğrafın gerçekmişcesine bol bol 'paylaşıldığını' belirtmekte fayda var.

Kadınların tarihte ilk kez kısa şortlarla sokaklara çıktığı anı gösterdiği iddia edilen bu kare;

1937 senesinde çekilen bu kare aslında bir fotoğraf çekiminde elde edilen görüntülerden sadece biri ve ortada planlanmış bir sahne var. Ancak fotoğraf 'kadınların şortla sokağa çıktıkları ilk gün trafik kazaları yaşandı' gibi alt başlıklarla hızla yayılmış.

David Bowie ve Lemmy Kilmister'in bu pozu;

Pek çok insan David Bowie ile Motörhead'in kurucusu Lemmy Kilmister'in bu pozunun gerçek olduğunu düşünüyor ancak aslında fotoğrafın orijinalinde Lemmy sevgilsiiyle birlikte.

General Ulysses S. Grant'ın klasikleşmiş bu fotoğrafı;

Amerikan İç Savaşı'nın temsili görüntülerinden biri olan bu kare aslında 3 farklı fotoğrafın birleşmesinden oluşuyor ve General Ulysses S. Grant özünde at sırtında dahi değil.

Tarihteki ilk ambulansı gösterdiği iddia edilen bu kare;

Yine Amerikan İç Savaşı esnasında çekilen ve tarihin ilk ambulansı olarak lanse edilen bu görüntü, aslında gerçeği yansıtmıyor. İlk ambulans ise 1792 senesinde kullanıldı.

Lincoln'ün ikonikleşmiş bu fotoğrafı;

Listedeki en şaşırtıcı fotoğraflardan biri sanırım bu. Lincoln'ün tüm dünyada ikon haline gelmiş bu fotoğrafında aslında Lincoln'ün yalnızca suratı gerçek diyebiliriz. Fotoğrafın büyük çoğunluğu başka bir kareden elde edilmiş.

Minik 'periler' ve küçük bir kızın bulunduğu bu fotoğraf;

Sherlock Holmes'un dahi yazarı Arthur Conan Doyle'un dahi gerçekliğine inandığı bu fotoğraf karesi bir dönem bu minik perilerin gerçekten var olduğuna ve insanların onlarla fotoğraf çektirmeyi başardığına inanılmasını sağladı.

Reichstag'da zaferin kutlandığı bir kurgu fotoğraf;



Aslında bu karenin kurgulanmış olduğunu zaten herkes biliyor ancak fotoğrafta değiştirilmiş bir nokta var ve bu çoğu insanın gözünden kaçıyor. Fotoğrafın ham halinde askerlerden birinin iki kolunda da saatler var ve bu da askerin muhtemelen yağmacılık yaptığını gösteriyor.

Colin Evans'ın 'uçtuğu' bu fotoğraf karesi;

Aslında bu kare diğerlerinden farklı olarak teknik anlamda sahte değil. Ancak Colin Evans'ın burada sahnelediği gösteri ufak hilelerden ibaret. Bu sebeple de herkesin gerçek olduğuna inandığı bu anın sahte olduğunu bildirmekte fayda var.

Marilyn Monroe ve John Kennedy'nin bu fotoğrafları;

Pek çok insan bu fotoğrafların ve Monroe ile Kennedy'nin ilişkilerinin gerçekliğine inansa da aslında bu fotoğraf kareleri Alison Jackson tarafından üretilen fotoğraflar ve gerçeği yansıtmıyor.