Türk Askerinin Arkasındaki Devasa Güç: T-155 Fırtına Obüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızı tehdit eden terör unsurları ile amansız bir mücadele içindeyken askerlerimizin en büyük yardımcılarından biri de tamamen yerli imkanlarla üretilen T-155 Fırtına Obüsü oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda bulunan terör unsurlarına karşı bir operasyon için geri sayıma geçmiş durumda. Başarılı bir operasyon için eğitimli askerler oldukça önemlidir. Fakat askerlerin kontrolünde bulunan silahlar, mutlak zafer için vazgeçilmez yardımcılardır. Bu yazımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği Fırtına obüsünü mercek altına alıyoruz.

Fırtına obüsü ya da T-155, İlk kez Fırtına Obüs Projesi adı ile M44-T, M52-T projelerinden edinilen tecrübelerin daha üst seviye bir silaha aktarılması amacı ile 1995 yılında başlatıldı. Bir kundağı motorlu topçu (KMT) olan Fırtına, Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. İlk prototipi ile azami menzili 30 kilometre olan KMT, 2000 yılında geliştirilen yeni sistemle 40 kilometre azami menzile ulaştı.

Dünyanın en iyi KMT’lerinden biri olarak gösterilen Fırtına obüslerinin kullanımına yönelik eğitimler, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nda devam ediyor. 8 metre uzunluğunda bir namluya ve oldukça kıvrak manevra yeteneklerine sahip olan Fırtına, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri ile menzil içindeki hedeflere nokta atışı gerçekleştiriyor.

Topçu ve Füze Okulu’nun Sakarya Kışlası’nda bulunan atış ve tatbikat bölgesinde gerçekleştiren Fırtına obüsü eğitimleri, görenleri fazlasıyla etkiledi. Eğitimleri devam etmekte olan askerler, gerçek bir operasyondaymış gibi hareket ederek Ateş Destek Timi (ADESTİM) aracındaki şahin göz ile hedefleri tespit ettiler, koordinatları hesapladılar ve hedeflerini tam isabetli bir şekilde vurmayı başardılar.