Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Twitter'dan yaptığı açıklamada yaklaşık 130 bin işçiyi etkileyecek bir grev kararı aldıklarını duyurdu. Alınan grev kararı hayata geçirilirse, üretim sektöründe hizmet veren pek çok firmanın bu karardan etkilenmesi bekleniyor.

Metal iş kolunda yer alan işçi sendikalarından Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki anlaşmazlık hâlâ devam ediyor. Bugün yapılan açıklamayla birlikte MESS ile masada anlaşamadıklarını bildiren Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, otomotiv sektöründe görev alan yaklaşık 130 bin işçiyi etkileyecek bir grev kararı aldıklarını duyurdu.

Kavlak, sözleşme sürecinde yapılan taleplerin işçilerin ortak kararı olduğunu söylüyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta MESS tarafından yapılan açıklamadaysa tekliflerin iyileştirildiği ancak işçi tarafının uzlaşmaya yanaşmadığı söylenmişti. Alınan bu grev kararı faaliyete geçirilirse başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya, demir-çelik ve üretim sektöründeki pek çok firmanın grevden etkilenmesi bekleniyor.

19 Ocak'ta geniş çaplı bir işçi mitingi gerçekleştirilecek:

Grev kararının arkasında yatan başlıca sebeplerin ise MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam ve esnek çalışma gibi dayatmalarının olduğu söyleniyor. Grev kararını resmî Twitter hesabından duyuran Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın alınan karar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“İşveren sendikası MESS ile masada anlaşamayan, metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün (15 Ocak 2020) tarihi itibarıyla GREV KARARINI almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımız sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

İşçi sendikası başkanı Pevrul Kavlak, yarın Bursa ilinde yoğun katılımın beklendiği bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı. Ayrıca işçiler için 19 Ocak günü yine Bursa’da sanatçı Haluk Levent’in de katılacağı bir dayanışma mitingi gerçekleştirilecek.

Bursa’da yaklaşık 100 bin işçinin katılımıyla gerçekleştirileceği söylenen mitingden sonra işçi sendikasıyla MESS arasında nasıl bir uzlaşma olacağı ya da olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte yapılacak olan bu mitingin, son yılların en büyük işçi mitingi olması da bekleniyor.