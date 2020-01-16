Eskişehir'de TEI tarafından 40 adet üretilen 170 beygir ilk yerli motor TEI-PD170, dün düzenlenen törenle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne teslim edildi. Motorun insansız hava araçlarında kullanılması hedefleniyor.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'e (TEI) 2009 yılında temeli atılan ve TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirmesi Projesi (SSB-TEI) kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru TEI-PD170'in ilk seri üretim çıktıları dün düzenlenen tören ile teslim edildi. Proje kapsamında üretilen PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

2017 yılında prototipi yapılan, 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen ve tamamını TEI çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi ile üretilen PD170 turbo dizel motorun teslim töreninde açılış konuşmalarını yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akşit, çalışmanın öneminden bahsetti.

Akşit, "Bugün, aslında Türk savunma ve hava sanayii için önemli bir dönüm noktasıdır. Hep birlikte şahit olmak için buradayız. Bugün mühendislerimizin, çalışanlarımızın kabiliyetleri ile ilk kez seri imalatı yapılmış motorların teslim törenini yapıyoruz. Bugün teslim yapacağımız motorlardan bu yıl 13 tane üretmeye söz vermiştik. Sözümüzü de tuttuk." ifadelerini kullandı.

TEI'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEI-PD170 motorunun insansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılacağını söyledi. Demir, uçaktan tanka, zırhlı kara araçlarından füze ve İHA’lara kadar kullanılmakta olan bütün platformlarda yerli ve milli motor çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

TEI’nin üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan TS1400 Turboşaft motorun ilk resmi testlerini başarıyla geçtiği ve 2020 yılı içinde teslim edileceği de bildirildi.