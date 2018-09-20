Türk Mühendisler Tarafından Geliştirilen Ford F-Max'e Ödül

Almanya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte boy gösteren ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen Ford F-Max, "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödülüne layık görüldü.

Son dönemde Türkiye’nin teknolojik alandaki başarılarını duyuran haberlerin sayısı bir hayli arttı. Son olarak Almanya’da gerçekleştirilen bir organizasyona Türk mühendisler damgasını vurdu.

Türk mühendislerce geliştirilen Ford F-Max “Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülüne layık görüldü. Projeyle ilgili bir diğer sevindirici detaysa Ford F-Max’in geliştirme kadrosunda birbirinden yetenekli kadın mühendislerin yer olması ve isimlerini dünyaya duyurması oldu.

400 milyon dolarlık dev bir yatırımın ürünü olan kamyon, Ford Otosan’ın dünya pazarındaki yerini bir hayli güçlendirdi. 2018 yılı sonuna kadar 41 farklı pazarda boy göstereceği söylenen Ford Otosan’ın Ford F-Max yardımı ile 2020 yılında 51 pazarı hedef aldığı belirtildi.

Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü için konfor, güvenlik, inovasyon, sürüş, toplam maliyet ve yakıt tasarrufu gibi birçok aşamadan geçen F-Max, en yüksek puanın sahibi olarak ülkemizi gururlandırdı. Almanya’da aldığı ödülün ardından F-Max’in oldukça kısa süre içerisinde ait olduğu yere; yani yollara çıkması bekleniyor.