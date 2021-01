Türk Yapımı Recontact: London, Steam'e Geliyor

Daha önce yayınlanan iki oyunuyla ödüller toplamayı başaran Recontact serisinin son oyunu Recontact: London, Steam oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sinematografik oyun, başrolünde uluslararası bir yıldızı ağırlıyordu.

Özellikle son yıllarda oyun dünyası, sinematografik oyunların popülerlik kazanmasına şahit oldu. Türk oyun şirket Recontact Games'se 2017 yılında yayınladığı "Recontact Istanbul: Eyes of Sky" ile dünya çapında ses getirmeyi başarmıştı. Sinematografik oyunların mobil platformlardaki ilk örneği olan oyun, dünya çapında önemli ödüller toplamıştı.

İlk olarak "Recontact: Istanbul" oyunuyla 2015 yılında oyunculara hitap etmeye başlayan Recontact Games, yeniden ses getirecek bir projeye imza attı. Birkaç ay önce mobil platformlar için yayınlanan ve daha sonra kaldırılan Recontact: London, yeniden mağazalardaki yerini alacak. Üstelik şirketin yeni oyunu, yalnızca mobil platformlar için değil, Steam üzerinden PC kullanıcıları için de yayınlanacak.

Başrolde uluslararası bir oyuncu yer alıyor:

Serinin üçüncü oyunu olan Recontact: London, başrol koltuğunda Game of Thrones'ta Whitewalker'a can veren ve daha önce Doctor Who, Clash of Titans gibi projelerde yer alan ünlü İngiliz aktör Ross Mullan'a yer veriyor. Ross Mullan'ın da yer aldığı oyun fragmanını yukarıdan izleyebilirsiniz.

Video oyunlarını ve film deneyimini daha önce çok başarılı bir şekilde birleştirmeyi başaran Recontact Games, fragmanda gördüğümüz kadarıyla yeniden başarılı ve ödüllere aday olacak bir proje ortaya koyacak gibi duruyor. Oyundaki amacımız bir polis olarak Londra'da güvenlik kamerasına yakalanan hayaletlerin sırrını çözmek olacak.

Recontact Games, yeni projesi için büyük de bir emek harcadı. Şirketin yeni bir deneyim sunmayı hedeflediği oyununda yer alacak sahneler Londra'da çekildi. Çekimler sırasında 8 milyon sanat eserinin sergilendiği British Museum ziyarete kapatıldı; 1688 yılında inşa edilen Queen Anne mülkü de George Marson karakterinin evine dönüştürüldü. Ekip, Londra sokaklarında 100 saat video ve 40 binden fazla fotoğraf arşivledi. Oyunun müziğiyse Moskova Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Bizim de merakla beklediğimiz Recontact: London'ın dünya çapında önceki oyunlar gibi ses getireceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Bu yılın ilk çeyreğinde hem Steam'de hem de mobilde yayınlanacağı belirtilen oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Böylece oyun çıktığında veya fiyatında indirim yapıldığında Steam'den bildirim alabilirsiniz.