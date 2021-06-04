Wall Street Journal ve İsviçre'de yayın yapan bir haber kanalı, Baykar tarafından geliştirilen Türk SİHA'lara övgüler yağdırdı. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Azerbaycan, Libya ve Suriye'de gerçekleşen savaşlarda oyun değiştirici etkiye sahip olduğu belirtilirken, Türkiye ve Rusya arasındaki stratejik dengenin SİHA'lar sayesinde değiştiği vurgulandı.

Türkiye, kendi bünyesinde üretmiş olduğu SİHA'ları (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Azerbaycan, Polonya, Libya ve Suriye gibi ülkelere ihraç etmeye devam ediyor. Suriye ve Dağlık Karabağ'da gösterilen başarının ardından Baykar tarafından geliştirilen SİHA'lar, Avrupa ve ABD basınının da gündemine oturmuş durumda.

Bir İsviçre televizyonunda yayınlanan haberde SİHA'ların son derece efektif olduğu, çatışma bölgelerinde gösterilen başarılar sayesinde artık herkesin Türk mucizesi silahlardan edinmek istediği dile getirildi. ABD'nin en prestijli gazetelerinden Wall Street Journal ise, SİHA'ların gösterdiği başarıyı "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

"SİHA'lar, savaşlarda oyun değiştirici unsur olarak yer alıyor"

Geçtiğimiz günlerde Libya Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir raporda, tarihte ilk kez Türk menşeili STM Kargu-2 savaş droneunun kendi insiyatifini kullanarak saldırı gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Bu durum, yapay zeka teknolojisi ile çalışan STM Kargu-2'nin başarısını kanıtlarken bir yandan da sivillere saldırı düzenleme tehlikesi ile insanları ikiye bölmüş durumdaydı.

İsviçre ve ABD basını, Baykar tarafından üretilen SİHA'ların başarısına kendi basınında yer vermeye başladı. İsviçre televizyonunda yer alan bir haberde, NATO üyesi Polonya'ya yapılan 24 SİHA satışından bahsedilirken, insansız hava araçlarının hedeflerini tam isabet vurduğu ve son derece efektif olduğundan bahsedildi. İsviçre, aynı zamanda haberde "Batılı ülkeler, Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyor" ifadelerine yer verdi.

ABD gazetelerinden Wall Street Journal ise, SİHA'ların Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda oyun değiştirici unsur olarak yer aldığı belirtilirken, haberin içinde "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi" ifadelerine yer verildi.