STM Kargu-2, Kendi Kendine Saldırı Düzenleyen İlk Drone Oldu

Birleşmiş Milletler’in Libya için oluşturduğu komisyon, 1 yıllık uzun bir süre sonucunda hazırladığı raporu sundu. Söz konusu rapora göre STM-Kargu 2 adlı Türk yapımı bir otonom drone, hiçbir emir almaksızın kendi insiyatifi ile saldırı düzenleyen ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti.

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz senenin Mart ayında Libya'da yaşanan bir çatışmanın raporlarını Güvenlik Konseyi'ne sundu. Raporda, Türk menşeili bir droneun tarihte ilk kez kendi insiyatifi ile saldırı gerçekleştirmiş olabileceği yer aldı.

STM Kargu-2 adındaki Türk menşeili drone, herhangi bir emir almadan Libya'da bulunan darbecilere karşı saldırı düzenledi. Tamamen yapay teknolojiye dayalı gelişen bu saldırı, yapay zekanın ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Can kaybınının olup olmadığı belli değil

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı rapora göre Libya Başbakanı Fayez al-Sarraj, Mart 2020'de Barış Fırtınası Operasyonu adı altında Hafter'e bağlı darbecilere karşı STM Kargu-2 adlı droneun kullanılmasını emrettiği belirtildi. Raporda, "Lojistik konvoylarıyla birlikte geri çekilen Hafter'lere, STM Kargu-2 gibi ölümcül insansız hava araçlarıyla uzaktan müdahale edildi" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırı, STM Kargu-2'nin tamamen kendi otonom özellikleriyle gerçekleşti ve drone, kendi bul, takip et ve kilitlen özelliği sayesinde tespit ettiği bölgeye herhangi bir insan tarafından komut almadan saldırıda bulundu. Raporda, gerçekleşen saldırıdan sonra herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşandığının belli olmadığı belirtilirken, yaşanan olayın insansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu vurgulandı.

Hazırlanan raporun ardından yapay zekanın ve otonom saldırıların son derece tehlikeli olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkelere tamamen otonom silahların geliştirilmesini yasaklamaları konusunda çağrıda bulundu.