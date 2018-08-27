Türk Tasarımcıdan Dokunmatik Klavyeli MacBook Pro Konsepti

Önümüzdeki ay Apple’ın yeni MacBook modellerini tanıtması bekleniyor. Dizüstü bilgisayarların klavyeleri için yeni bir dönem başlatan Apple, yeni modellerinde dokunmatik panel kullanır mı bilinmez, ancak Türk tasarımcının hazırladığı bu versiyonun bütün klavyesi dokunmatik.

Apple, sadelik anlayışını borçlu olduğu Zen mimarisi sayesinde bütün cihazlarında geleneksel kalabalıktan kurtulmayı seven bir firma. Bunun en güzel örneğini, MacBook Pro modellerinde bulunan Touch Bar ile gördük. Firma, klavyenin üzerine ince ve uzun bir dokunmatik ekran ekleyerek hem fazla tuşlardan kurtuldu hem de sayısız işleve sahip bir klavye sunmuş oldu.

Apple’ın teknik özelliklerin ve kabiliyetin önüne geçmeyi başaran yenilikçi dokunuşları devam edecektir. Bunu yaparken firmanın bağımsız tasarımcılardan ilham alma durumu nedir bilinmez, ancak bağımsız tasarımlar da yol gösterici olabilirler. Endüstriyel tasarım uzmanı Furkan Kasap tarafından tasarlanan MacBook Pro Touch da onlardan birisi olabilir:

Furkan’ın tasarım çizgisi son derece başarılı ve Apple’ın anlayışına çok yakın. Ancak dokunmatik klavye konusuna değiniyorsak, açmamız gereken başka bir konu var: Kullanıcı alışkanlıkları ve ergonomi.

Apple her zaman ürünlerini kullanıcılarının ergonomisini, yani tutuş performansını, kavrayış düzeyini hesaba katan tasarımlar yaptı. Piyasada dokunmatik klavyeli başka bilgisayar modelleri var. Bu bilgisayarların ne kadar tercih edildikleri söz konusu olduğunda, insanların bilgisayarlarda fiziksel klavyeye ağırlık verdiklerini görüyoruz. Tabii bu noktada dokunmatik klavyenin nasıl bir performans sergileyeceği de önemli. Kullanıcı deneyimi fiziksel klavyeden yanayken Apple’ın Touch Bar teknolojisi, Furkan’a bir işaret vermiş.

Aynı zamanda Touch Bar bölmesini genişleten Furkan, bu alanda MacBook Pro Touch’a özel uygulama ekosisteminin olmasını gerektiren bir anlayış sunuyor. Yeni bir pencere boyutuna uyarlanacak mobil ya da PC uygulamaları, bu pencere içinde açılabiliyor. Kendisinin örneğinde ise kurumsal tasarımından farklı bir şekilde görünen Instagram var. Apple böyle bir şeyi gerçeğe dönüştürürse, pek çok uygulama yapımcısının standardını bozması gerekebilir. Her şeye rağmen Furkan’ın emek verilmiş, kullanışlı bir fikri sunduğunu söylemeliyiz.

Tasarımın diğer videosunu aşağıdan izleyebilir, tasarımcının diğer tasarımlarını da göreceğiniz Behance sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.