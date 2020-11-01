Türk Telekom'dan Depremzedelerin Şikayetlerine Cevap

Türk Telekom, İzmir’de yaşanan deprem felaketinden sonra çekilen bir videoda vatandaşların tepkisini çekmişti. Firma konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir ili ve çevresi, merkez üssü Seferihisar olan depremde çok ciddi şekilde sallanmıştı. Bölgede yıkılan evler olmuş, pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çok sayıda vatandaşımız da hasar gören evlerine giremiyor.

Bölgede yaşayan bir emekli öğretmeni, ağır hasarlı evindeki hizmetleri kapattırmak için iletişime geçtiği Türk Telekom’u, cihazların bile parasını istemek ve bu zor zamanlarda bile vatandaşı korumamakla suçlamıştı. Konuyla ilgili olarak firmadan açıklama geldi.

Türk Telekom’dan açıklama

Twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Telekom, “Tüm ülkede büyük bir üzüntüye neden olan, 30 Ekim Cuma tarihinde İzmir başta olmak üzere çevre illerde de etkisi hissedilen deprem sonrasında seferber olduk.” diyerek açıklamasına başladı.

Kesintisiz iletişim sağlamak, felaketten etkilenen vatandaşların mağdur olmasını engellemek için çalıştıklarını belirten Türk Telekom, yaşanan felaket sonrasında vatandaşlara sağladıkları hizmetlerini de bir gönderiyle açıkladı.

Türk Telekom gönderisinde “Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına Evde/İşte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçenekleri, ayrıca mobil abonelerimize GB/dakika faydaları sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tepkiler dinmedi

Her ne kadar Türk Telekom yaptığı açıklama ile vatandaşların mağdur edilmediğini söylese de genel olarak tepkilerden kaçamadı. Twitter kullanıcıları firmayı gündem olduktan sonra böyle bir çalışma yapmakla itham etti. Pek çok kişi yapılan açıklamayı şirkete olan tepkileri dindirmek için yapılmış, geç kalınmış bir hamle olarak gördü.

Webtekno ailesi olarak bizler de bir kez daha başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki bundan sonra gerekli önlemler alınır ve artık engellenebilecek felaketlerde can kayıpları yaşamayız.