Türk Telekom, Müşterilerine 10 GB İnternet Dağıtacak

Türk Telekom, Sil Süpür üzerinden başlattığı yeni kampanyasını duyurdu. "Efsane Tarifeler" için geçerli olan bu kampanya, kullanıcılara her hafta bedava internet verecek. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada kullanıcılara, her ay 10 GB bedava internet dağıtılacak.

Türkiye'nin en çok tercih edilen telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Türk Telekom, internet kullanımı yüksek olan müşteriler için avantajlı bir kampanya duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar geçerli bu kampanya ile bazı tarifelerdeki müşterilerine her ay 10 GB internet verecek.

Telekominikasyon şirketleri bir süre önce, müşterilerinin ilgisini çekebilecek yeni bir uygulamaya geçtiler. Bu uygulama kapsamında müşterilere, haftalık olarak bazı hediyeler dağıtılmaya başladı. Türk Telekom bu uygulamasını "Sil Süpür" olarak isimlendirdi ve müşterilerine çeşitli hediyeler dağıtmaya başladı. İşte Türk Telekom'un bazı müşterileri, yıl sonuna kadar artık Sil Süpür'den 10 GB internet kazanacaklar.

Türk Telekom'un yeni kampanyası, sadece "Efsane Tarifeler" müşterileri için geçerli

Türk Telekom'un yeni kampanyası ne yazık ki tüm müşteriler için geçerli değil. Yıl sonuna kadar Sil Süpür kampanyasından her ay 10 GB internet kazanmak isteyen tüketicilerin, Türk Telekom'un "Efsane Tarifeler"inden birini kullanıyor olmaları gerekiyor. Bu tarifeleri kullanan tüketiciler, Türk Telekom'un mobil uygulamaları üzerinden erişilebilen Sil Süpür aracılığıyla bedava internetlerini kazanabilecekler.

Sil Süpür, haftalık olarak dahil olabileceğiniz bir kampanya. Dolayısıyla ekstra internet kazanabilmek için Sil Süpür'e her hafta giriş yapmanız gerekiyor. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalarda, müşterilerin her seferinde internet paketi kazanacağı ve bu hediye internetlerin bir ayda toplam 10 GB'ye ulaşacağı ifade ediliyor. Ancak hediye internetler kimi zaman sosyal medyaya özel kimi zamansa bir günlük olacak.