Türk Telekom, Tamamen Yerli eSIM’i Kullanıma Sundu

Türk Telekom, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan eSIM teknolojisini Türkiye'de kullanıma sunduğunu duyurdu. Tamamen yerli bir şekilde üretilen eSIM ile birlikte Türkiye yerli eSIM'ini üretebilen dördüncü ülke oldu.

Doğrudan bir aygıta gömülü olarak programlanabilen dijital eSIM, dünyada iyice yaygınlaşmaya başladı ve Türk Telekom da geçtiğimiz haftalarda bu teknolojiyi Türkiye’de yerli bir şekilde uygulayacaklarını dile getirmişti. Türk Telekom’un CEO’su, yeni yaptığı bir açıklamayla birlikte tamamen yerli bir şekilde üretmiş oldukları eSIM teknolojisini, Türkiye’deki kullanıcılara sunmaya başladıklarını duyurdu.

Türk Telekom, eSIM teknolojisini hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine sunmak için hazır olduklarını dile getirirken, bu hizmetin müşteriye tamamen ücretsiz verileceğinin de altını çizdi. Şirketin hedefi, eSIM uygulamasını akıllı telefondan otomotiv sektörüne kadar birçok farklı sektörde yaygınlaştırmak.

eSIM için kullanıcılardan ekstra bir ücret talep edilmeyecek

Türk Telekom’un geliştirmiş olduğu eSIM ile birlikte Türkiye, tamamen yerli teknoloji ile eSIM üretebilen dördüncü ülke oldu. eSIM’in dijital olması nedeniyle önceki sim kartlarıyla birlikte yaşanan çalınma ve kaybolma gibi problemler de ortadan kaldırılmış oldu.

Türk Telekom, müşterilerin hiçbir ek ücret ödemeden ve numaralarını değiştirmeye gerek kalmadan e-SIM uygulamasına geçebileceklerini dile getirdi. Yeni aboneler ise eski usule hiç gerek kalmadan direkt olarak eSIM tercih edebilecek.

Şirketin CEO’su Ümit Onal, eSIM ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz.”