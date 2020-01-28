Corona Virüsünün Akciğerlere Zararı Gösteren Röntgen Filmi

Henüz etkin bir tedavi yöntemi bulunamayan yeni tip corona virüsü, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir röntgen görüntüsü, enfeksiyonunun akciğerleri nasıl tahrip ettiğini gözler önüne seriyor.

Birazdan göreceğiniz röntgen görüntüleri, corona virüsü bulaştığından şüphe edilen 53 yaşındaki Yang Zhongyi adlı Çinli bir kadına ait. Son iki haftadır enfeksiyonun belirtilerini gösteren Zhongyi, Wuhan’daki dört farklı hastaneye gitmesine rağmen yoğunluk sebebiyle muayene edilemedi.

Oğullarının yoğun uğraşları neticesinde röntgene girebilen Çinli kadın, acı bir gerçekle yüzleşti. Hemen aşağıdaki röntgen filminde, 53 yaşındaki Zhongyi’nin virüsten tahrip olan akciğerlerini görüyorsunuz. Doktorlar, şimdiye kadar 100'den fazla insanı öldüren yeni tip corona virüsün, talihsiz kadına da enfekte olduğunu belirtiyorlar.

Corona virüsüne yakalandığı düşünülen kadının akciğer röntgeni

Çin, salgının merkez üssü olan Wuhan'da iki hastane daha kuruyor. 2019-nCoV olarak bilinen gizemli virüs, ilk olarak 10 Ocak'ta Wuhan'da 61 yaşındaki bir adamın ölüm nedeni olarak tanımlandı. İlk vakalar, bir deniz ürünleri pazarında çalışan veya orayı ziyaret eden insanlarla bağlantılıydı; ancak uzmanlar, virüsün ilk önce yılan, porsuk ve sıçan gibi vahşi hayvanlardan bulaştığından şüpheleniyor.

Yeni tip corona virüsünün, 2003’te yüzlerce insanın ölümüne neden olan SARS kadar güçlü olmadığı fakat geçireceği potansiyel mutasyonlar ile daha ölümcül veya daha bulaşıcı hale gelebileceği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 2019-nCoV, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi tipik soğuk algınlığı belirtileri gösteriyor. Enfeksiyon öncelikle akciğerleri hedef alıyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Kısa sürede Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) neden olan virüs, enfekte olduğu kişinin nefes almasını imkansız hale getiriyor.

Çinli yetkililer, şimdiye kadar 2.798 doğrulanmış vaka olduğunu söylese de, uzmanların tahmini bu sayının 4.000’den fazla olduğu yönünde. Resmi verilere göre bugüne dek virüsten 106 kişi hayatını kaybetti. Çin dışında corona virüsü vakası bildirilen ülkeler arasında Tayland, Fransa, Avustralya, Japonya, Malezya, Nepal, Güney Kore, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor.