Ukrayna'ya Komşu Ülkelerden Ülkemize Dönüş İçin 'Özel Ücret'

Ukrayna'da savaş sürerken, hava sahalarının kapalı olması nedeniyle insanlar karadan tahliye edilmeye devam ediliyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız için Ukrayna'ya komşu ülkelerden 'özel ücretli' biletleri satışa sunduklarını açıkladı. Türk vatandaşları istekleri doğrultusunda 220 dolarlık ücret ödeyerek Türkiye'ye dönebilecek.

Avrupa ülkelerinin birçoğundan Rusya’ya tepkiler gelmeye devam etse de, Rusya Ukrayna topraklarına saldırmaya devam ediyor. Binlerce insanın yaralandığı, evlerinin yıkıldığı, şehirlerinin üstünde savaş uçaklarının ve siren seslerinin bir an olsun eksik olmadığı görüntüler malesef hepimizin içini parçalamaya devam ediyor. Ukrayna’da çok sayıda insan, ülkeden çıkmak için sınır kapılarına dayanmış durumda.

Ülkeden çıkış yapmak isteyen binlerce insan için, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi attığı bir tweet ile Ukrayna’daki vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönebilmesine yardımcı olmayı umdukları bir duyuru paylaştı. Ekşi, vatandaşlarımızın Ukrayna’ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan ‘özel ücretli’ biletleri satın alarak Türkiye’ye dönebileceklerini söyledi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin o paylaşımı:

Ukrayna’daki hava sahalarının kapalı olması sebebiyle ülkeden tahliye edilen insanlar için kara yolu kullanılmaya devam ediliyor. Türk Hava Yolları’da tahliyelerin hızlandırılması ve kolaylık sağlanması açısından Ukrayna’nın komşu ülkelerinden Türkiye’ye uçuşlar düzenlemeye başladı. Türkiye’ye bu uçuşlarla geri dönebilecek olan vatandaşlarımızın ödemesi gereken ‘özel ücret’ ise 220 dolar olarak sabitlendi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ederken, savaşın her türlüsüne karşı olduğumuzu da belirtmek isteriz. Her ne olursa olsun 2022 yılının ikinci ayını geride bırakmak üzere olduğumuz bu günlerde, umuyoruz ki insanları evlerinden, sevdiklerinden, ailelerinden alıkoyan bu ‘savaş’ adı altında yapılan zulüm bir an önce son bulur.