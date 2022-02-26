Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un genel müdür Dmitry Rogozin, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ABD ve Avrupa Birliği’nin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile alakalı yürütülen projelerde Rusya’ya ambargo uygulanması konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre ambargo uygulanması durumunda ISS, Avrupa veya ABD’nin üzerine düşebilir.

Rusya Uzay Ajansı Başkanı, Rus uzay programını etkileyecek olan herhangi bir yaptırımın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ABD veya Avrupa'ya düşmesine yol açabileceği konusunda ültimatom verdi. Roscosmos'un (Rusya Uzay Ajansı) genel müdürü Dmitry Rogozin verdiği demeçte, ‘Rus uzay ajansının yardımı olmadan Avrupa ve ABD’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’nu güvenli bir şekilde çalıştıramayabilir veya yere düşmesini engelleyemeyebilir’ ifadelerini kullandı.

ISS, hem NASA astronotlarına hem de Roscosmos kozmonotlarına ve ayrıca Avrupa Uzay Ajansı gibi diğer kuruluşların temsilcilerine ev sahipliği yapan bir araştırma merkezi olmasından dolayı Rogozin, ISS'in güvenliği için Rus Uzay Ajansı'nın desteğinin mecburi olduğuna değindi.

‘Uluslararası Uzay İstasyonuna astronot taşımak için Rusya’ya ihtiyacınız var’

Roscosmos Uzay Ajansı yöneticisi Dmitry Rogozin, yaptığı açıklamalarda, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkmaktan kim kurtaracak" ifadelerini kullandı. Rogozin'in bu uyarıları, Joe Biden'ın ABD'nin Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rus Uzay Endüstrisine zarar vermeyi amaçlayan önlemleri içerebileceğini söylemesinin ardından yayınlanan bir dizi Twitter gönderisinde geldi.

ABD ve AB’nin, uyduları fırlatmak ve Uluslararası Uzay İstasyonuna astronot taşımak için Rus roketlerine bağımlı olmaya devam ettiğini belirttikten sonra Rogozin, ABD'nin ISS üzerindeki Rusya ile olan işbirliklerini yok etme gibi bir planlarının olup olmadığını sorguladıklarını da sözlerine ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.