Kayra Online, 29 Ekim'de Kapalı Beta'ya Açılacak

Bir kişi tarafından geliştirilen ve Türk mitolojisini baz alan Kayra Online, 29 Ekim günü Kapalı Beta sürümüyle çıkış yapacak. Oyunun kapalı beta sürümüne kayıt olmak için Discord sunucusuna bağlanmak yeterli olacak.

Günümüzde eski tarz MMORPG oyunları bulmak oldukça zor hale geldi. Şu anda piyasada bulunan MMORPG oyunları ya oyuncunun istediğini sunmuyor ya da para yatırmayana emeğinin karşılığını vermiyor. Bu durum da MMORPG oyuncularının bir boşlukta bulunmasına neden oluyordu.

Yurt dışında MMORPG oyun çeşitliliği fazlayken ülkemizdeki oyuncuları bu oyunlardan uzaklaştıran etmenlerden birisi de Türkçe dil desteğinin olmamasıydı. Fakat önümüzdeki günlerde Türk MMORPG oyuncularının bir şans verebileceği yeni ve Türk yapımı bir oyun çıkış yapacak.

29 Ekim'de çıkıyor:

Yalnızca bir geliştirici tarafından Kayra Online isimli MMORPG oyunu, 29 Ekim günü kapalı beta süreciyle çıkış yapacak. Oyuncuların oyunun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacak bu sürecin ardından oyun, ilerleyen süreçte tam sürümüyle oyuncuları çekmeyi hedefleyecek.

Günümüzün en popüler oyun motorlarından birisi olan Unity ile geliştirilen Kayra Online, oyun içinde Türk mitoloji tarihine de yer verecek. Başka bir deyişle oyun, Türk mitolojisinde yer alan karakterler ve hikâyeler barındıracak. Bunun yanı sıra elbette saf MMORPG deneyimi de oyunculara sunulacak.

Kayra Online'ı diğer MMORPG oyunlarından ayıracak en önemli şeylerden birisi de bu oyunun 'pay2win', yani parayı verenin düdüğü öttürdüğü bir yer olmaması. Bu konu, doğrudan geliştiricilerin oyunculara verdiği bir söz olduğu için güvenilirliğinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Kayra Online dünyası hakkında daha fazla bilgi almak için oyunun internet sitesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Eğer 29 Ekim günü kapalı betaya katılan oyunculardan biri olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey internet sitesinde yer alan Discord sunucusuna bağlanmak olacak.