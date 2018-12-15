Türkçe Dil Desteği Kazanan Google Asistan Neler Yapabiliyor?

Google'ın, iOS'in Siri'sine rakip olarak çıkardığı Google Asistan'a Türkçe dil desteği geldi. Asistanda sadece dil desteği değil, yerelleştirmeler de bulunuyor.

Google'ın akıllı asistanı Google Asistan, Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan asistan bugün itibariyle tüm Android kullanıcılarına sunuldu, iOS kullanıcılarının sunumuna ise 2019 Ocak ayında başlanacak. Google, yapay zeka destekli asistanın çalışmalarına 2016'da başlamıştı. 300 farklı yeteneğe sahip olan asistanın, HaberTürk yazarı Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Türkçe olarak 250 özelliği aktif olacak.

Asistan, sesli olarak yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, uçuş bilgilerini alma, uyumlu donanımlarla ışıkları açıp kapatma, ev ve iş yerlerindeki internete bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme gibi yeteneklere sahip. Türkçe asistanın özellikleri arasında Türkiye'ye özgü tekerlemeler, şakalar yapabilmesi de var.

Google Türkçe Asistan Neler Yapabiliyor?

İletişim: Arama, sesli arama, rehberde kayıtlı olmayan numarayı arama, SMS gönderme, Whatsapp mesajı ve SMS atma, e-posta gönderme

Alarm & Zamanlayıcı: Alarm ve zamanlayıcı oluşturma ve silme, belli günlere alarm kurma

Takvim: Etkinlik ve notlar ekleme

Hatırlatıcı: Alışveriş, faturalar vb görevleri atama

Cihaz Eylemleri & Ayarlar: Ses açıp kapama, wi-fi açıp kapama gibi işlemler

Medya: Spotify, Netflix, YouTube gibi platformları açabilme, çalma listelerini çalabilme

Yerel & Navigasyon: Yol hesaplama, kestirme yol gösterme, varış süresi vb.

Cevaplar: Google'a sorulan soruların cevapları, Süper Lig puan durumu, son hafta maç skorları, vizyonda ne var vb.

Kişsel Cevaplar: Çektiğiniz fotoğraflardan istediğinizi bulma, notlarınızı gösterme vb.

Teleport: Hava durumu uygulaması, banka uygulamaları vb.

Google yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka ile öğrenme metodunu kullanan Google Asistan, kullanım oranı arttıkça kendini geliştirecek ve kullanıcılarına daha doğru bilgiler verebilecek.