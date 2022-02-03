Turkcell'in Rus Ortağı, Yönetim Kurulunun Değişmesini İstedi

Turkcell'in en büyük ikinci ortağı olan Rus şirket LetterOne, diğer hissedarlara bir mektup yazdı. Bu mektupta, Turkcell'in performansının düşük olduğu ve yönetim kurulunun değişmesi gerektiği ifade edildi. LetterOne, söz konusu mektupta oldukça sert ifadeler kullandı.

Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell'de dikkat çeken bir iç karışıklık yaşanmaya başladı. Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) sonra şirketin en büyük ikinci ortağı olan Rus şirket LetterOne, Turkcell hissedarlarına önemli bir mektup yazdı. Rus Mikhail Fridman'in şirketi, Turkcell'in yönetim kurulunda değişikliğe gidilmesini istedi. Peki Ruslar, Turkcell ile ilgili neden böyle bir kanıya vardı?

Turkcell'in yüzde 19,8'ini elinde tutan LetterOne tarafından yazılan mektupta, Turkcell'in performansının istenildiği düzeyde olmadığı ifade edildi. Üstelik Ruslar, Turkcell'in 2021'deki net karının yüzde 75'inin hissedarlar arasında dağıtılmasını istiyorlar. Türkiye Varlık Fonu konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da Rusların diğer hissedarlardan da destek istemesi, Turkcell'in sancılı bir sürece girmesine yol açabilir gibi görünüyor.

"Göze çarpıcı derecede zayıf kurumsal yönetim"

“Kıymetli altyapı ve dijital varlıklardan değer yaratılması için oluşturulan stratejinin icra edilmemesi, uluslararası iştirakleri ve TOGG’da şirket değerini düşüren faaliyetler, düşük temettü dağıtım, yönetim ücret politikasının hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olmaması ve göze çarpıcı derecede zayıf kurumsal yönetim Turkcell’in düşük değerlemesi ve zayıf hisse performansı üzerinde etkilidir. Bunun devam etmesine izin verilemez.” ifadelerinin kullanıldığı mektupta yer alan detaylar şimdilik bilinmiyor.

Turkcell'in Rus ortağı tarafından yazılan mektupta, yönetim kurulunda yer alması gereken isimler de açıklandı. LetterOne'a göre Turkcell yönetim kurulunda olması gereken isimler Serdar Çetin, Gönenç Gürkaynak, Canan Özsoy ve Alejandro Plater. TVF'den konuyla ilgili bir açıklama gelirse, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.