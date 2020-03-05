Turkcell Yönetim Kurulu’nda Görev Değişikliğine Gidildi

Turkcell yönetiminde önemli görev değişiklikleri yaşandı. Gelen bilgilere göre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile beraber yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’in görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. Üç ismin yerine Nail Orpak, Tahsin Yazar ve Afif Demirkıran atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler'in yerlerine Nail Olpak, Tahsin Yazar ve Afif Demirkıran'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı paylaşıldı. Gelen bilgilerde yönetim kurulu üyeliğine atanan isimler şirket mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından uygun bağımsız üyeler seçilene ya da atanana kadar göreve devam edecek.

Görev değişikliği kimler arasında yapıldı?

Mart 2013 yılında SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanan Ahmet Akça, Ağustos 2013 tarihinden bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Matematik ve İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştu.

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında yüksek lisans yaptı. Olpak, 2 Eylül 2017 tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Atilla Koç. İçişleri Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği ve Konya Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra, Ulubey, Nusaybin ve Bayındır’da Kaymakam olarak çalıştı. Siirt ve Giresun’da Vali olarak görev yaptı. Başbakanlık Müsteşarlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulunan Atilla Koç, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi'ydi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mehmet Hilmi Güler, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi'ydi.

Maden Yüksek Mühendisi, Planlama Uzmanı ve Ekonomist olan Afif Demirkıran, Etibank'ta yönetici olarak çalıştı. TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1996 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tahsin Yazar, kariyerine serbest avukatlıkla başladıktan sonra Devres Hukuk Bürosu ve Zorlu Holding A.Ş.'de devam etti. 2010 yılında Çalık Holding A.Ş bünyesine katılan Yazar, 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Bakan Müşaviri olarak atandı.

Bugün yapılan duyurunun ardından henüz eski ya da yeni isimlerden herhangi bir açıklama gelmedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuya ilişkin yapılacak resmi açıklama ise merakla bekleniyor.