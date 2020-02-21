Turkcell'den BTK'nın Kestiği Rekor Cezaya Tepki

BTK, İstanbul’da gerçekleşen 5.8’lik deprem sonrası yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle GSM operatörlerine toplam 19.6 milyon liralık ceza kesmişti. Cezaya tepki gösteren Turkcell, karşılaştıkları muamelenin adil olmadığını savundu.

Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 26 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan iletişim problemi nedeniyle mobil operatörlere kestiği rekor cezaya itiraz etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 1 saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle kendilerine kesilen 2 milyon 90 bin TL’lik cezasının adil olmadığını savundu.

Deprem olduğu gün İstanbul'da 700 baz istasyonunun mühürlü olduğuna dikkat çeken Erkan, “Elektriğin, suyun, doğalgazın mühürlendiğini düşünün. Bizim yaptığımız kamu hizmeti. Böyle bir durum oluştuğunda günah keçisini sadece telekom operatöründe aramak yanlış. Herkesin şapkasını önüne koyması gerek, sonunda bu insan canı” dedi.

Fiberin, kesintisiz iletişim için çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Erkan, İstanbul'da 3 yıldır bir metre bile fiber kazamadıklarını aktardı. “Paramız olmadığından değil. İstanbul'da kazamıyoruz ama Hakkari'de de Artvin'de de kazamıyoruz” diyen Turkcell Genel Müdürü, TEİAŞ'la anlaşma yaptıklarını ve TEİAŞ'ın şebekesini aldıklarını ancak bu şebekeyi kendi şebekelerine bağlama noktasını bir türlü kazamadıklarını belirtti.

Erkan, Elazığ'da hayatı kurtulanların yüzde 90'ının mobil iletişim sayesinde hayatta kaldığına vurgu yaptı. “Şu fotoğrafı unutmayın, kurtarma görevlisi Azize ile kaç saat konuştu? Azize'nin yanında 20 kişi vardı. Eğer o şebeke orada çalışmasaydı neler olurdu Allah bilir” şeklinde konuşan Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Van'da iki yürekli arkadaşım oraya baz istasyonlarını kuvvetlendirmek için gitti, işleri bittiğinde sırtlarını dönüp gidebilirlerdi ama çığ altında kalanlara yardıma gittiler, vefat ettiler. O yüzden herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki biz üzerimize düşeni yapacağız, şebeke kapasitemizi artıracağız”

İstanbul depreminin ardından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Turkcell Genel Müdürü, "Biz de o depremden sonra devletimizle beraberce çalıştık. Çağrı başlatma kapasitemiz 48 milyondu, o gün 30 katına çıktı, çağrı başlatma anlamında değil talep anlamında. O gün 48 milyonu önce yüzde 20 artırdık, sonraki ay sonunda 48 milyonu 71 milyona çıkaracak şekilde çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında BİP ve benzeri sosyal platformlarının çalışır durumda olduğunu belirten Erkan, "BİP uygulamamıza acil durum butonu koyduk. 155 ve 112 gibi acil servislere erişimin yanında da 10 kişiye o andaki konum ve mesaj gönderme imkanı sağladık. Birkaç ay sonra da şebeke olmadan da mesaj atılabilecek teknolojiyi BİP uygulamasının içine getireceğiz” dedi.