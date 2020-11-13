TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin 2019 yılında dünyanın en çok LPG kullanan ülkesi olduğunu açıkladı. Türkiye, LPG'li araç kullanımı ve istasyon açısından dünyanın bir numarası.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin 2019 yılında en çok LPG kullanan ülke olduğunu açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Yılmaz, Türkiye'deki LPG kullanımının Güney Kore'yi geçtiğini ifade etti. LPG'nin çevre dostu olarak bilindiğini söyleyen Yılmaz, bu yakıt türünün Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla önemli işler yaptıklarını söyledi.

Yılmaz'a göre Türkiye, LPG'li araç kullanımı ve istasyon açısından dünyanın bir numarası. Eylül ayı verilerine göre ülke genelinde 11 bin 133 lisans sahibi şirket olduğunu söyleyen Yılmaz, bunların 10 bin 794'ünün bayi, 98'inin depolama, 92'sinin dağıtım, 81'inin tüp muayenesi, 58'inin taşıma ve 10'unun da tüp imalatı yaptığını belirtti.

"Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olmasını istiyoruz."

Mustafa Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda, enerji piyasalarına ilişkin kuralları alırken dünyada yaşanan gelişmelere de yakından baktıklarını ifade etti. En büyük amaçlarının iyi işleyen enerji piyasasına sahip olmak olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olması için de çabaladıklarını söyledi.

"Yenilenebilir kaynakların pazar payı yüzde 50'nin üzerinde"

Dışa bağımlılığı azaltmayı ve doğal kaynakların kullanımını teşvik eden Milli Enerji Politikası kapsamında çalıştıklarını da ifade eden Mustafa Yılmaz, EPDK'nın kurulduğu günlerde 28 bin MW olan kurulu gücün, bugün 93 bin MW'yi geçtiğini vurguladı. Üstelik bu kurulu gücün yüzde 50'den fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyleyen Yılmaz, bundan memnun olduklarının altını çizdi.