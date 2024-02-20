24 yaşındaki İngiliz bir genç, Türkiye'de ultra lüks bir otele yerleşti. Bunun kendisi için İngiltere'de yaşamaktan daha ucuza patladığını keşfeden genç, turizm için de yeni bir sayfa açmış oldu.

Ülkemiz ekonomisi, son dönemlerde biz sıradan vatandaşları ciddi anlamda zorlamaya başladı. Yüksek enflasyon, alım gücümüzü ciddi anlamda düşürdü. Yüksek döviz kuru ise özellikle de ithal edilen ürünlere erişimi zorlaştırdı. Tabii bu durum, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayan bireyler için Türkiye'yi cazip kıldı. Şimdi sizlere, 24 yaşındaki Josh Kerr isimli bir İngilizin Türkiye macerasından bahsedeceğiz.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşamını sürdürmekte olan Josh Kerr, ev kirası ve fatura gibi kalemler için aylık 950 sterlin civarında harcama yapıyordu. Tabii buna diğer harcamalar dahil değildi. Çılgınca bir fikir geliştiren genç, İngiltere'de yaşamak yerine Türkiye'de lüks bir otele yerleşmeyi düşündü. Daha sonra bunun maliyetini hesaplayan Kerr, Antalya'da hizmet vermekte olan 5 yıldızlı Port River Otel'in daha uyguna patlayacağını keşfetti.

Antalya'da ultra lüks ve her şey dahil tatil, 944 sterline mâl oldu!

950 sterlin ile 944 sterlin arasında dişe dokunur bir fark olmadığını düşünüyorsanız haklısınız. Ancak atladığınız bir şey var. Kerr, Manchester'daki hayatında yemek, temizlik ve eğlence için de para harcıyordu ve işleri kendisi yapıyordu. Antalya'daki otelde ise her şey önüne geliyor. Üstelik Antalya'nın havası, bu mevsimde bile denize ve havuza girmek için oldukça müsait. TikTok'ta bir paylaşım yapan İngiliz genç, 48 bin takipçisine şunları söyledi:

Şaka değil ama kiram, faturalarım ve belediye vergim için 950 sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar var. İngiltere'de ne yapıyoruz?

Josh Kerr'in kaldığı otel.

Josh Kerr'in yaptığı iş, uzaktan çalışmasına da engel değil!

İngiliz gencin Türkiye'deki lüks otele yerleşmesinin, geçici bir heves olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak işin aslı pek de öyle değil. Josh Kerr'in işi, uzaktan çalışmaya da müsait ve o da bu avantajdan faydalanıyor. Arkadaşları İngiltere'nin puslu havasında işe gidip gelirken bu genç arkadaş, Türkiye'de havuz veya deniz kenarında çalışmaya devam edecek.

Turizm için yeni bir sayfa açılabilir

Josh Kerr'in Türkiye'ye taşınmasına aracılık eden firma, İngiltere merkezli turizm acentesi On The Beach Group'tu. Şirketin üst yöneticilerinden Zoe Harris, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Herhangi bir yerden çalışabilen herkes için harika bir fikir. Kendi evinizi bir başkasına kiralayın ve çantalarınızı toplayıp çıkın. Her hâlükârda para biriktirmiş olacaksınız.

Josh Kerr, Türkiye macerasını TikTok hesabından paylaşmaya devam ediyor. Hesabını kontrol ettiğimizde keyfinin yerinde olduğunu görüyoruz. Eğer isterseniz buradaki bağlantı üzerinden TikTok paylaşımlarına göz atabilirsiniz.