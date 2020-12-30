Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un açıklamalarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanında bulunan coğrafi veriler, artık e-Devlet üzerinden satın alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı "Coğrafi Veri Satış Portalı" üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli projelerde uzaktan algılama verileri ve tarama yöntemiyle elde edilen coğrafi verilerin paylaşılmaya başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre e-Devlet Kapısı üzerinden Coğrafi Veri Satış Portalı'na, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" bölümünden erişilebilecek. Vatandaşlar, Coğrafi Veri Satış Portalı’ndan ihtiyaç duydukları coğrafi verileri, harita üzerinden arama yaparak doğrudan istenilen bölgeyi kapsayacak şekilde sipariş edebilecekler.

Araştırmacılar, ihtiyaç duydukları coğrafi verileri e-Devlet'ten temin edebilecek

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un açıklamalarına göre sisteme üye kaydı yapıldıktan sonra, sipariş edilen veriler elektronik ortamda ödeme gerçekleştirilip internet üzerinden bilgisayara yüklenebiliyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ödeme işleminin tamamen güvenli olduğunu dile getiren Koç, “Akademisyenler, üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler talep ettikleri bölgeye ait verilere il, ilçe, ada, parsel bilgisiyle kolayca ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı.

Sistemi, “Portal üzerinden talep edilen coğrafi veriler ve görüntüler için sistem tarafından karekod üretiliyor. Bu karekod, ürünü kimin, ne zaman ve nereden aldığına dair bilgiler içeriyor.” ifadeleriyle açıklayan Koç, portaldan alınan diğer kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör gibi 3'üncü kişiler tarafından kullanılacak ürünlerin doğrulamasının talep edildiğini dile getirdi.

Koç’un açıklamalarına göre doğrulama, e-Devlet üzerinden sorgulama ekranında, ürünler üzerinde yer alan karekod numarası girilerek yapılabilecek ve Coğrafi Veri Satış Portalı'ndan kim tarafından ve ne zaman temin edildiğine ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.