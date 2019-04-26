Akıllı telefonların vücudumuzu ne kadar radyoaktif enerjiye maruz bıraktığını anlamamızı sağlayan SAR değeri, en sağlıklı cihazları da tespit etmemiz için bize yardımcı oluyor. 2019’un ilk çeyreğinin ardından piyasadaki en popüler Android telefonların SAR değerlerine bakıyoruz.

Tüm elektronik cihazlar, özellikle kablosuz iletişim donanımına sahip olanlar, etraflarına yoğun şekilde elektromanyetik dalgalar saçarlar. Bu dalgaların belirli bir seviyeye kadar bize zarar vermediklerini biliyoruz. Ancak belirli bir seviyeden sonra, radyoaktif dalgaların vücudumuzda bıraktığı uzun vadeli etkiler hiç de hoş sonuçlar doğurmuyor.

SAR değeri; akıllı telefonlarımızdaki radyoaktif dalga sızıntısını, bir başka deyişle vücudumuza etki etmesi muhtemel radyoaktif enerji miktarını ölçümlemek için kullanılan bir değer. İşte bu değere bakarak telefon satın almadan önce en uygun tercihinizi yapabilirsiniz.

Telefonlara geçmeden önce ideal SAR değeri aralığını sunalım. Bilim insanlarına göre bu SAR değeri, 1,0 W/kg ve altında olunca ideal düzeyde. ABD’deki resmi kuruluşlar ise 1.60 W/kg SAR değerini baraj olarak kullanıyorlar. Avrupa’da ise bir telefonun piyasaya sürülebilmesi için 2,0 W/kg SAR değerine sahip olması gerekiyor (W/kg = 1 kg vücut dokusu başına absorbe edilen enerji miktarı).

Yüksek SAR değerinin 24 saatteki yan etkileri:

Stres ve yorgunluk

Konsantrasyon eksikliği ve dikkat dağılması

Baş ağrısı

Vücutta ısı değişimi

Geçici işitme bozukluğu

Hafıza zayıflığı

Sersemleme

Kalp pili kullanılıyorsa kalp pilinde bozulma riski

Yüksek SAR değerinin uzun vadede yan etkileri: Cilt ve lenfoma kanserine yakalanma riski, sperm sayısında azalma, yumurtalık sağlığında bozulma, beyin çeperinde zedenlenme, beyin tümörü, kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon.

Akıllı telefonlarınızla birlikte her zaman kulaklık kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

NOT: Listede yer alan telefonların baş ve vücut için iki farklı SAR değerini göreceksiniz. Baş için olan aktif telefon görüşmesi anında, vücut için olan ise taşıma esnasında ya da aktif kullanımda değilken absorbe edilen enerji miktarını ifade ediyor.

Samsung Galaxy Note8:

Baş: 0 , 173 W/Kg

0 173 W/Kg Vücut: 1,290 W/Kg

Samsung Galaxy M10:

Baş: 0,237 W/Kg

0,237 W/Kg Vücut: 1,532 W/kg

Nokia 7.1:

Baş: 0.260 W/kg

0.260 W/kg Vücut: 1,740 W/kg

Samsung Galaxy A50:

Baş: 0,270 W/kg

0,270 W/kg Vücut: 1,390 W/kg

Samsung Galaxy M20:

Baş: 0,248 W/kg

0,248 W/kg Vücut: 1,591W/kg

Samsung Galaxy A10:

Baş: 0,321 W/kg

0,321 W/kg Vücut: 1,090 W/kg

Samsung Galaxy J4:

Baş: 0,356 W/Kg

0,356 W/Kg Vücut: 1,492 W/Kg

Huawei P30 ailesi:

P30 Pro:

Baş: 0,640 W/kg

0,640 W/kg Vücut: 0,990 W/kg

P30:

Baş: 0,330 W/kg

0,330 W/kg Vücut: 0,850 W/kg

P30 Lite:

Baş: 1,230 W/kg

1,230 W/kg Vücut: 1,190 W/kg

Samsung Galaxy S9 ailesi:

Galaxy S9+:

Baş: 0,360 W/kg

0,360 W/kg Vücut: 0,790 W/kg

Galaxy S9:

Baş: 0,350 W/kg

0,350 W/kg Vücut: 0,960 W/kg

Samsung Galaxy S10 ailesi:

Galaxy S10+:

Baş: 0,411 W/kg

0,411 W/kg Vücut: 1,040 W/kg

Galaxy S10:

Baş: 0,390 W/kg

0,390 W/kg Vücut: 1,370 W/kg

Galaxy S10e:

Baş: 0,360 W/kg

0,360 W/kg Vücut: 0,920 W/kg

Samsung Galaxy S8 ailesi:

Galaxy S8+:

Baş: 0,315 W/kg

0,315 W/kg Vücut: 1,27 W/kg

Galaxy S8:

Baş: 0,380 W/kg

0,380 W/kg Vücut: 0,75 W/kg

Xiaomi Mi Mix 2:

Baş: 0,390 W/kg

0,390 W/kg Vücut: 1,720 W/kg

Samsung Galaxy Note9:

Baş: 0,381 W/Kg

0,381 W/Kg Vücut: 1,509 W/Kg

Nokia 3.1 Plus:

Baş: 0,411 W/kg

0,411 W/kg Vücut: 1,576 W/kg

Samsung Galaxy A30:

Baş: 0,413 W/Kg

0,413 W/Kg Vücut: Belirlenmedi

Hauwei Mate 20 ailesi:

Mate 20 Pro:

Baş: 0,400 W/kg

0,400 W/kg Vücut: 0,960 W/kg

Mate 20:

Baş: 0,440 W/kg

0,440 W/kg Vücut: 0,990 W/kg

Mate 20 Lite:

Baş: 0,460 W/kg

0,460 W/kg Vücut: 1,130 W/kg

Samsung Galaxy J4 Plus:

Baş: 0,450 W/Kg

0,450 W/Kg Vücut: Belirtilmedi

Samsung Galaxy M30:

Baş: 0,460 W/kg

0,460 W/kg Vücut: 0,520 W/kg

Samsung Galaxy J2 (2018):

Baş: 0,513 W/kg

0,513 W/kg Vücut: 1,200 W/kg

Xiaomi Mi A2 Lite:

Baş: 0,547 W/kg

0,547 W/kg ​Vücut: 1,473 W/kg

Xiaomi Redmi 6:

Baş: 0,550 W/kg

0,550 W/kg Vücut: 1,417 W/kg

Samsung Galaxy J2 Core:

Baş: 0,572 W/Kg

0,572 W/Kg Vücut: 0,453 W/Kg

Xiaomi Redmi Note 7:

Baş: 0,591 W/kg

0,591 W/kg Vücut: 1,274 W/kg

Samsung Galaxy J7 Core:

Baş: 0,610 W/Kg

0,610 W/Kg Vücut: Belirtilmedi

Honor 8X:

Baş: 0,720 W/kg

0,720 W/kg Vücut: Belirtilmedi

Honor 10 Lite:

Baş: 0,740 W/kg

0,740 W/kg Vücut: Belirtilmedi

Xiaomi Redmi 6A:

Baş: 0,746 W/kg

0,746 W/kg Vücut: 0,715 W/kg

Xiaomi Redmi Note 6:

Baş: 0,750 W/kg

0,750 W/kg Vücut: 1,476 W/kg

Huawei P20 ailesi:

P20 Pro:

Baş: 0,730 W/kg

0,730 W/kg Vücut: 1,220 W/kg

P20:

Baş: 0,760 W/kg

0,760 W/kg Vücut: 1,260 W/kg

P20 Lite:

Baş: 0,750 W/kg

0,750 W/kg Vücut: 1,210 W/kg

​Samsung Galaxy A70:

Baş: 0,774 W/Kg

0,774 W/Kg Vücut: Belirlenmedi

Nokia 5.1 Plus:

Baş: 0,778 W/kg

0,778 W/kg Vücut: 1,885 W/kg

Honor 10:

Baş: 0,790 W/Kg

0,790 W/Kg Vücut: 1,150 W/kg

Samsung Galaxy J6:

Baş: 0,809 W/Kg

0,809 W/Kg Vücut: 1,568 W/Kg

Huawei Mate 10 ailesi:

Mate 10 Pro:

Baş: 0,870 W/kg

0,870 W/kg Vücut: 1,280 W/kg

Mate 10:

Baş: 0,870 W/kg

0,870 W/kg Vücut: 1,280 W/kg

Mate 10 Lite:

Baş: 0,870 W/kg

0,870 W/kg Vücut: 1,280 W/kg

Xiaomi Mi A2:

Baş: 0,900 W/kg

0,900 W/kg Vücut: 0,630 W/kg

Honor 8C:

Baş: 1,500 W/kg

1,500 W/kg Vücut: 1,690 W/kg

OnePlus 6T:

Baş: 1,552 W/kg

1,552 W/kg ​Vücut: 1,269 W/kg

Xiaomi Mi Mix 3: