Türkiye'de En Çok Kullanılan İnternet Tarayıcıları Açıklandı

We Are Social tarafından yayınlanan son rapora göre Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu. Zirvedeki isim Chrome'un birinciliği tahmin edilse de rakipleri bu yıl yükselişe geçti.

Türkiye’nin detaylı bir dijital profilini oluşturan We Are Social ile Hootsuite, ülkemizdeki en popüler tarayıcıları da listeledi. Listedeki ilk isim şaşırtmasa da, bazı tarayıcılar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kullanıcı kaybederken bazıları yerinde saymayı başarmış.

Elbette listenin zirvesindeki tarayıcı, yaygın kullanımı ile Google Chrome, ancak mobil cihazlarda da yaygın şekilde bulunan Samsung ve Safari gibi tarayıcılar da beklenin üstünde kullanım oranına sahipler.

İşte Türkiye’de en çok kullanılan internet tarayıcıları

Google Chrome: %75 Safari: %10 Samsung Internet: %6,3 Opera: %2,1 Microsoft Edge: %1,4 Firefox: %1,2 Internet Explorer: %0,7

Google Chrome

Google’ın 2008 yılında çıkardığı Google Chrome, dünya genelinde de en popüler web tarayıcısı konumunda. Chrome’un şu anda 1 milyar aktif kullanıcısı var. 2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 75’i tarafından tercih ediliyor. Ancak Google Chrome bir önceki yıla kıyasla 2020’de yüzde 0,9 oranında kullanıcı kaybetmiş.

Safari

Safari, Apple tarafından 2003’te kullanıma sunuldu. Safari’den önce Apple ürünleriyle gelen default web tarayıcısı Internet Explorer’dı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 10’u tarafından tercih edilen Safari de tıpkı Google Chrome gibi bir önceki seneye göre biraz kullanıcı kaybetmiş. Bu anlamda yaşadığı kayıp yüzde 7,3.

Samsung Internet

Samsung'un Galaxy akıllı telefonları için geliştirilen Samsung Internet, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 6,3’ü tarafından tercih ediliyor. Bir önceki yıla kıyasla kullanıcı kaybeden web tarayıcılarından olan Samsung Internet’in kaybı yüzde 9,1.

Opera

1995 yılında çıkan Opera, bugün aktif şekilde geliştirilmeye devam eden masa üstü web tarayıcılarından en eskileri arasında yer alıyor. Opera Software tarafından geliştirilen Opera, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 2,1’i tarafından tercih ediliyor. Opera, bir önceki yıla kıyasla kullanıcı sayısını yüzde 30 artırmış.

Microsoft Edge

İlk kez 2015’te Windows 10 ve Xbox One için sunulan Microsoft Edge, daha sonra Android ve iOS’a sunuldu. Ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 1,4’ü tarafından tercih edilen Microsoft Edge, haberimizde ele aldığımız web tarayıcıları arasında bir önceki yıla kıyasla kullanıcı sayısını en fazla artıran web tarayıcısı konumunda. Microsoft Edge kullananların oranı tam yüzde 106 artmış.

Firefox

Google Chrome’un ardından dünyada en fazla kullanılan ikinci web tarayıcısı olan Firefox, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 1,2’si tarafından tercih ediliyor. Google Chrome ve Safari’nin aksine Firefox bir önceki yıla kıyasla kullanıcı sayısını artıran bir tarayıcı. Firefox’u tercih edenlerin oranı bir yılda tam yüzde 19 artmış. Firefox’un bu başarısının sırrı ne olabilir?

Internet Explorer

1995’te çıkan Internet Explorer, Türkiye’deki internet kullanıcılarının sadece yüzde 0,7’si tarafından tercih ediliyor. Bir önceki yıla kıyasla kullanıcı sayısı ne artmış ne azalmış.

İnternet trafiğinin ne kadarı nereden geliyor?

Aralık 2019 - Aralık 2020 arası gerçekleşen veri trafiğinin yüzde 70,5’i mobil telefonlardan, 27,8’i kişisel ve masaüstü bilgisayarlardan, 1,6’sı tablet bilgisayarlardan 0,02’si oyun konsolu gibi diğer cihazlardan geldi.

Yapılan araştırmada "diğer" kategorisine giren internet tarayıcıları:

Brave

Diğerlerinden biraz farklı bir web tarayıcısı olan Brave, Brave Software tarafından geliştirilen ücretsiz bir web tarayıcısı. Brave’i farklı kılan şey, gelirini Ethereum blok zinciri ağına bağlı Basic Attention Token (BAT) kripto para birimiyle sağlaması.

Brave’i diğer web tarayıcılarından ayıran diğer bir husus, hızı ve kullanıcılara sağladığı gizlilik. Chrome, Firefox ve Microsoft Edge ile karşılaştırıldığında sekme başına daha az hafıza kullanan Brave, reklamları ve reklam takip araçlarını engelliyor.

Vivaldi

Vivaldi Technologies tarafından geliştirilen Vivaldi adlı web tarayıcısı, birçok kullanıcı tarafından Google Chrome gibi web tarayıcılarına kıyasla daha kullanışlı olarak değerlendiriliyor.

Firefox Focus

Firefox Focus, Mozilla’nın sağladığı açık kaynaklı ve mahremiyet odaklı bir web tarayıcısı. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen Firefox Focus, başlangıçta iOS cihazlar için takip engelleme uygulaması olarak çıkmıştı ancak daha sonra minimalist bir web tarayıcısına dönüştürüldü.

firefox foc

Opera GX

Yine alışıldık web tarayıcılarından biraz farklı olan Opera GX, Opera tarafından geliştirilen oyun odaklı bir web tarayıcısı. Opera’nın standart özelliklerine sahip Opera GX, RAM, işlemci ve ağ hızı gibi kaynakları sınırlayabiliyor. İndirme ve yükleme hızlarını da sınırlandırabilen tarayıcı, GX köşesi (GX corner) adı verilen bir web sayfası barındırıyor. GX köşesinde, oyun severler için kişiselleştirilmiş haberler, ücretsiz oyunlar ve yakında çıkacak oyunlar gibi bilgiler sunuyor.

Yandex

Yandex tarafından geliştirilen Yandex web tarayıcısı, ülkemizde popüler olan web tarayıcılarından biri. Web sitelerinin güvenliğini Yandex güvenlik sistemiyle, indirilenlerin güvenliğini Kaspersky anti virüs programıyla kontrol eden Yandex, yavaş bağlantılarda hızı artırmak için Opera’nın Turbo teknolojisini kullanıyor.

Tor

Kullanıcılara anonim bir şekilde internete erişme ve gezinme imkanı sağlayan Tor’un gerçekten tam anlamıyla bir anonimlik sağlayıp sağlamadığı konusu tartışmalı olsa da Türkiye’de epey popüler tarayıcılardan biri Tor.