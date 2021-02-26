Tor Browser Dışında Hiçbir Tarayıcıda Bulunmayan 5 Özellik

Sanal gizliliğimizden sıkça söz etmeye başladığımız bugünlerde, Tor Browser gibi kullanıcıyı neredeyse görünmez hale getiren hizmetlerden de söz etmeye başladık. Dijital dünyadaki gizliliğine önem verenlerdenseniz, Tor Browser ile internete bağlanırken tamamen olmasa da içiniz daha rahat olabilir.

Deep Web olarak isimlendirilen, internet dünyasının çok daha gizli noktalarından bahsedildiği zaman onunla birlikte Tor Browser internet tarayıcısından da bahsedilir. Aslında Tor Browser herhangi bir illegal iş için özel olarak tasarlanmış bir internet tarayıcısı değil. Yalnızca son derece yüksek gizlilik sunduğu ve kötü niyetli kişiler tarafından gizlilik amacıyla da sıkça kullanıldığı için böyle bir namı var.

Peki bu Tor Browser ne yapıyor da, eğer şanslıysanız, Kuzey Kore’den bile bir hayalet gibi internete girebiliyorsunuz? Aslında bu internet tarayıcısının sunduğu güçlü gizlilik özelliklerinin mantığı oldukça basit; kaynağı gizliyor. Belki isteseler tüm internet tarayıcılarının yapabileceği ancak şu an için herhangi bir ek uygulama kullanmadan yalnızca Tor Browser üzerinden erişebileceğiniz gizlilik özellikleri var.

Kısaca Tor Browser nedir?

Tor Browser, The Onion Routing kısaltması olarak kullanılan ve kullanıcılarına tam bir gizlilik sunduğunu iddia eden bir internet tarayıcısıdır. Katı yasaklara sahip ülkelerde kullanıcıların internete bağlanmak için kullandığı tarayıcının, aynı zamanda pek çok online illegal iş için de kullanıldığı biliniyor.

Tor Browser dışında bulamayacağınız gizlilik özellikleri:

Zaman zaman yavaş olsa bile neredeyse tüm internet siteleri açılır,

Geçmiş kaydı asla tutulmaz,

Çerezler önbelleğe kaydedilmez,

Her siteye farklı bir rota ile bağlandığınız için hacklenmeniz zorlaşır,

Hiçbir internet sitesi sizi tanımaz.

Zaman zaman yavaş olsa bile neredeyse tüm internet siteleri açılır:

Herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden herhangi bir internet sitesine bağlanmak istediğiniz zaman DNS sunucunuz, IP adresiniz üzerinden bağlanmak istediğiniz internet sitesinin sunucusuna bir istek gönderir. Bu istek kabul edildiği zaman "... IP adresine kayıtlı kullanıcı, ... DNS sunucusu üzerinden ... internet sitesine bağlandı" bilgisi açık bir şekilde kaydedilerek internet sitesinin açılması sağlanır.

Tor Browser üzerinden herhangi bir internet sitesine bağlanmak istediğiniz zaman ise bu istek, Tor Browser ile gönüllü olarak çalışan 4 binden fazla sunucunun en az 5 tanesi tarafından gönderilir. Bu sunucular, dünyanın bambaşka yerlerinde konumlanmış olabilir. İstek, hedefe ulaşmadan önce sunucular arasında aktarılır. Böylece kaynak tamamen gizlenir, ancak bu kadar uzun bir trafik nedeniyle internet sitesinin açılma hızı yavaşlayacaktır. Bu nedenle Tor Browser kullanıcılarına en az 20 Mbps internet hızı öneriliyor.

Geçmişiniz kayıt altında tutulmaz:

Tüm internet tarayıcıları, gezinme geçmişini kaydeder. Bu kaydı süreli olarak durdurabilir ya da sınırlayabilirsiniz ancak yine de geçmiş gezinme kaydının önüne tamamen geçemezsiniz. Tor Browser ise kesinlikle böyle bir kayıt tutmuyor. Devamlı gelişmiş bir Gizli Sekme üzerinden internete bağlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu durum basit ancak gizlilik açısından etkili bir yöntem.

Çerezleriniz ön önbelleğe kaydedilmez:

İnternet tarayıcıları geçmiş gezinme kaydının yanı sıra çerezleri de kaydeder. Çerezler, gezinmiş olduğunuz internet sitelerinin bir dahaki sefere daha kolay ve hızlı açılması için kaydedilen verilerdir. Bu veriler içinde bazen şifre, kullanıcı adı hatta ödeme bilgileriniz bile olabilir.

Normal bir internet tarayıcısının Ayarlar sayfası üzerinden önbelleğe kaydedilecek çerez verilerini seçebilir ya da süreli olarak durdurabilirsiniz. Ancak yine de tarayıcı, bu verileri kısa süreli de olsa görüntüleyecektir. Tor Browser ise bu verileri tamamen görmezden geliyor. Çerez kaydedilmiyor oluşu da internet sitelerinin açılmasını yavaşlatan bir nedendir.

Her siteye farklı bir rota ile bağlandığınız için hacklenmeniz zorlaşır:

IP adresini ve DNS sunucularını değiştirebilirsiniz. Ancak yine de bu işlerden biraz anlayan bir hacker tarafından rota belirlenir ve kaynak bulunabilir. Tor Browser zaten bir bağlantıyı en az 5 farklı sunucu üzerinden yönlendiriliyor. Bu yetmezmiş gibi her hedef için farklı sunucularla farklı bir rota belirliyor. Yani X internet sitesi ile Y internet sitesi için kullandığınız bağlantı rotası hiçbir zaman, hiçbir bağlantı sırasında aynı olmuyor.

Hiçbir internet sitesi sizi tanımaz:

İnterneti farklı bölümlere ayrılmış tek bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Ayrı bölümler olsa da tek bir havuz olduğu için havuzun bir noktasındaki kan damlası, havuzun en uzak noktasındaki köpekbalığını çekebilir. Tor Browser tam olarak o kan damlasının kimseyi çekmeden yok olmasını sağlıyor.

Yani Tor Browser ile yaptığınız bir alışverişe dair bilgileri, daha sonra başka internet sitesinde karşınıza çıkan reklamda görmezsiniz. Tor Browser herhangi bir veri kaydetmediği için bağlantı kurduğunuz her internet sitesi için her bağlantıda yeni bir kullanıcı oluyorsunuz. Böylece internet sitelerinin sizi tanıması ve birbirlerine tanıtması imkanı ortadan neredeyse kalkmış oluyor.

Tor Browser hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Tor Browser tarafından sunulan gizlilik özellikleri için neredeyse eşsiz diyebiliriz. Çünkü diğer internet tarayıcılarında böyle bir gizliliğe ulaşmak için ya onlarca ayar üzerinde değişiklik yapmalı ya da farklı eklenti ve uygulamalar ile kendi gizliliğinizi kendiniz güçlendirmelisiniz.

Tor Browser verilerinizi ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, internet dünyası asla tam anlamıyla güvenli bir yer değil. Bu nedenle Tor Browser’a güvenerek olur olmadık sitelere giriş yapmayın ya da güvenmediğiniz yerlerde herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayın. Çünkü başarılı bir hacker istediği veriye elbet bir şekilde ulaşacaktır.

Peki, Tor Browser’ın kendisi güvenli mi? Tor Browser, açık kaynak kodlu bir Mozilla Firefox klonudur. Mozilla Firefox’a eklenecek bir eklenti ile bile kullanılabilir. Bu noktada sorgulamaya başlamamız gerekiyor. Verilerimizi üçüncü taraflardan koruyor ama kendinden de saklıyor mu yoksa ufak ufak kenara mı ayırıyor?

Açık kaynak kodlu olması bu konuda biraz içimizi rahatlatıyor. Yani isteyen uzmanlar bir baksın ve neler olduğunu görsün ancak yine de biz ne açık kaynak kodlu yazılımlar gördük demekten de geri kalamıyor insan. Bir kullanıcı olarak siz yine de hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayın ve ne güvenli olmayan sitelere girin ne de güvenli olmayan sitelerde veri paylaşın.

Sizin içi Tor Browser dışında diğer internet tarayıcılarında kolay kolay bulamayacağınız gizlilik özelliklerini ve tarayıcı hakkında dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. İnternet hiçbir zaman tamamen güvenli bir yer olmadı, bu nedenle ne kadar dikkat ederseniz o kadar iyi olur.