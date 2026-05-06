Citroen, Mayıs 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede hibrit ve tamamen elektrikli modellerin ağırlığının arttığı görülüyor. Özellikle şehir içi kullanıma yönelik kompakt elektrikli modeller dikkat çekiyor.
Bu içerikte Citroen’in Mayıs 2026 fiyat listesine, model bazlı donanım seçeneklerine ve opsiyon detaylarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Citroen fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Ami
|585.000 TL
|545.000 TL
|Elektrikli e-C3
|1.525.000 TL
|1.400.000 TL
|C3 Aircross Hybrid 145
|2.150.000 TL
|2.120.000 TL
|Elektrikli e-C3 Aircross
|1.740.000 TL
|-
|C4 Hybrid 145
|2.040.000 TL
|-
|Elektrikli e-C4
|2.295.000 TL
|-
|C4 X Hybrid 145
|2.040.000 TL
|-
|Elektrikli e-C4 X
|2.255.000 TL
|-
|Yeni e-C5 Aircross
|2.630.000 TL
|-
|Yeni C5 Aircross Hybrid 145
|2.650.000 TL
|2.375.000 TL
Ami fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|585.000 TL
|545.000 TL
|6 kW Elektrik Motor
|Yeni Ami Dark Side
|600.000 TL
|560.000 TL
Citroen Ami, şehir içi kısa mesafeli kullanım için geliştirilen mikro mobilite çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları ve düşük kullanım maliyeti sayesinde özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik bir alternatif sunuyor.
Ami opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Elektrikli e-C3 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|1.525.000 TL
|1.400.000 TL
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|1.585.000 TL
|1.450.000 TL
Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı kompakt elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen model, kompakt boyutları ve tamamen elektrikli altyapısıyla özellikle şehir içi mobiliteye odaklanıyor.
Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|10.000 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu
|17.000 TL
|Tümü
C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Plus
|2.150.000 TL
|2.120.000 TL
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Max
|2.220.000 TL
|2.230.000 TL
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Max - 7 Koltuk
|2.330.000 TL
|-
C3 Aircross Hybrid 145, kompakt SUV segmentinde hibrit motor teknolojisini yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle aile kullanımına da hitap eden model, şehir içi ve uzun yol kullanımında çok yönlü bir yapı sunuyor.
C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|1.740.000 TL
|-
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|1.880.000 TL
|-
Elektrikli e-C3 Aircross, Citroen’in kompakt elektrikli SUV segmentindeki temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı ve tamamen elektrikli altyapısıyla şehir içi kullanımın yanında aile odaklı ihtiyaçlara da hitap eden bir yapı sunuyor.
Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Tümü
|11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu
|17.000 TL
|Tümü
C4 Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|You
|2.040.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Max
|2.140.000 TL
|-
Citroen C4 Hybrid 145, hatchback karakterini crossover detaylarıyla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Hibrit motor altyapısı sayesinde verimlilik odaklı bir kullanım sunan araç, konfor odaklı sürüş karakteriyle dikkat çekiyor.
C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C4 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.295.000 TL
|-
Elektrikli e-C4, Citroen’in tamamen elektrikli hatchback-crossover modeli olarak konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri ve modern tasarımıyla günlük kullanımda konfor odaklı bir elektrikli alternatif sunuyor.
Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|41.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|41.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|28.900 TL
|Max
C4 X Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|You
|2.040.000 TL
|-
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Max
|2.140.000 TL
|-
C4 X Hybrid 145, sedan çizgilerine yakın fastback tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş bagaj hacmi ve hibrit motor seçeneği sayesinde hem aile kullanımına hem de uzun yol ihtiyaçlarına hitap ediyor.
C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.400 TL
|Tümü
|Özel Metalik Boya
|18.600 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.400 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|65.000 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|65.000 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|44.500 TL
|Max
Elektrikli e-C4 X fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2.255.000 TL
|-
Elektrikli e-C4 X, fastback tasarımıyla elektrikli sürüş deneyimini bir araya getiren bir model olarak konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri ve geniş yaşam alanıyla günlük kullanımda konfor odaklı bir alternatif sunuyor.
Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.400 TL
|Max
|Özel Metalik Boya
|13.000 TL
|Max
|Siyah Tavan
|11.400 TL
|Max
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|45.200 TL
|Max
|Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar
|45.200 TL
|Max
|Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera)
|31.000 TL
|Max
Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2.630.000 TL
|-
Yeni e-C5 Aircross, Citroen’in tamamen elektrikli C-SUV modeli olarak markanın yeni nesil tasarım anlayışını yansıtıyor. Geniş iç hacmi ve elektrikli altyapısıyla aile kullanımına yönelik konfor odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|11.200 TL
|Plus
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|43.300 TL
|Plus
|Siyah Tavan
|11.200 TL
|Plus
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|26.400 TL
|Plus
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Plus
|2.650.000 TL
|2.375.000 TL
|1.2 Hybrid 145 + eDCS6
|Max
|2.900.000 TL
|-
Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV segmentindeki en güncel modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Konfor odaklı süspansiyon yapısı, geniş iç hacmi ve hibrit motor altyapısıyla hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına hitap eden bir yapı sunuyor.
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.011 TL
|Tümü
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası
|62.337 TL
|Tümü
|Siyah Tavan
|16.105 TL
|Tümü
|Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
|37.895 TL
|Plus
|Hyper Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar + Masaj Özellikli Ön Koltuklar
|61.579 TL
|Max
|Kış Paketi ve Grip Kontrol
|32.211 TL
|Max