Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Citroen’in Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay hibrit ve elektrikli ürün gamını genişletirken, özellikle e-C3, Ami ve C3 Aircross modellerindeki nakit indirim kampanyaları dikkat çekiyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145 ise ürün gamının en yeni SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Citroen, Mayıs 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede hibrit ve tamamen elektrikli modellerin ağırlığının arttığı görülüyor. Özellikle şehir içi kullanıma yönelik kompakt elektrikli modeller dikkat çekiyor.

Bu içerikte Citroen’in Mayıs 2026 fiyat listesine, model bazlı donanım seçeneklerine ve opsiyon detaylarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Citroen fiyat listesi - Mayıs 2026

Model Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Ami 585.000 TL 545.000 TL Elektrikli e-C3 1.525.000 TL 1.400.000 TL C3 Aircross Hybrid 145 2.150.000 TL 2.120.000 TL Elektrikli e-C3 Aircross 1.740.000 TL - C4 Hybrid 145 2.040.000 TL - Elektrikli e-C4 2.295.000 TL - C4 X Hybrid 145 2.040.000 TL - Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL - Yeni e-C5 Aircross 2.630.000 TL - Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.375.000 TL

Ami fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 6 kW Elektrik Motor Ami 585.000 TL 545.000 TL 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 600.000 TL 560.000 TL

Citroen Ami, şehir içi kısa mesafeli kullanım için geliştirilen mikro mobilite çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları ve düşük kullanım maliyeti sayesinde özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik bir alternatif sunuyor.

Ami opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Elektrikli e-C3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.525.000 TL 1.400.000 TL 83 kW Elektrikli Motor Max 1.585.000 TL 1.450.000 TL

Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı kompakt elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen model, kompakt boyutları ve tamamen elektrikli altyapısıyla özellikle şehir içi mobiliteye odaklanıyor.

Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 10.000 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu 17.000 TL Tümü

C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Plus 2.150.000 TL 2.120.000 TL 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max 2.220.000 TL 2.230.000 TL 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max - 7 Koltuk 2.330.000 TL -

C3 Aircross Hybrid 145, kompakt SUV segmentinde hibrit motor teknolojisini yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle aile kullanımına da hitap eden model, şehir içi ve uzun yol kullanımında çok yönlü bir yapı sunuyor.

C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü

Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 1.740.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.880.000 TL -

Elektrikli e-C3 Aircross, Citroen’in kompakt elektrikli SUV segmentindeki temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı ve tamamen elektrikli altyapısıyla şehir içi kullanımın yanında aile odaklı ihtiyaçlara da hitap eden bir yapı sunuyor.

Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu 17.000 TL Tümü

C4 Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 You 2.040.000 TL - 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max 2.140.000 TL -

Citroen C4 Hybrid 145, hatchback karakterini crossover detaylarıyla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Hibrit motor altyapısı sayesinde verimlilik odaklı bir kullanım sunan araç, konfor odaklı sürüş karakteriyle dikkat çekiyor.

C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.295.000 TL -

Elektrikli e-C4, Citroen’in tamamen elektrikli hatchback-crossover modeli olarak konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri ve modern tasarımıyla günlük kullanımda konfor odaklı bir elektrikli alternatif sunuyor.

Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 41.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 41.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 28.900 TL Max

C4 X Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 You 2.040.000 TL - 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max 2.140.000 TL -

C4 X Hybrid 145, sedan çizgilerine yakın fastback tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş bagaj hacmi ve hibrit motor seçeneği sayesinde hem aile kullanımına hem de uzun yol ihtiyaçlarına hitap ediyor.

C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C4 X fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.255.000 TL -

Elektrikli e-C4 X, fastback tasarımıyla elektrikli sürüş deneyimini bir araya getiren bir model olarak konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri ve geniş yaşam alanıyla günlük kullanımda konfor odaklı bir alternatif sunuyor.

Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 45.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 45.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 31.000 TL Max

Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157 kW Elektrikli Motor Plus 2.630.000 TL -

Yeni e-C5 Aircross, Citroen’in tamamen elektrikli C-SUV modeli olarak markanın yeni nesil tasarım anlayışını yansıtıyor. Geniş iç hacmi ve elektrikli altyapısıyla aile kullanımına yönelik konfor odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.200 TL Plus Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası 43.300 TL Plus Siyah Tavan 11.200 TL Plus Elektrikli Bagaj Kapağı + Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 26.400 TL Plus

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Plus 2.650.000 TL 2.375.000 TL 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max 2.900.000 TL -

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV segmentindeki en güncel modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Konfor odaklı süspansiyon yapısı, geniş iç hacmi ve hibrit motor altyapısıyla hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına hitap eden bir yapı sunuyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026