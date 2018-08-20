Türkiye'de, son 5 yılda internet kullananların oranı %35,5 , internet bağlantısı bulunan ev oranı ise %39,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, vergi ödemesinden alışverişe, sosyal medyadan film seyretmeye değin artık yaşamın her alanına giren internetin, kullanım oranı da artıyor.

5 yıllık veriler karşılaştırıldığında, Nisan 2014'te %53,8 seviyesinde olan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı, bu senenin Nisan ayında %72,9 olarak gerçekleşti. İnternet kullanan kişi oranı ise, bu dönemde %35,5 artış gösterdi.

İnternetin evlerde kullanımı; bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi faktörler sayesinde yaygınlaştı. Nisan 2014 tarihinde her 100 haneden 60'ı internete erişim olanağına sahipken, 2018 yılının Nisan ayında ise her 100 haneden 84'ü bu imkana kavuştu. İnternete sahip hane oranı bu dönemde %39,2 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, genişbant internet erişim olanağına sahip hanelerin oranı söz konusu dönemde %44,2 yükselişle %82,5'e ulaştı.

Her 3 erkekten 1'i internetten alışveriş yapıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı, Nisan 2014'te %30,8 iken, bu sene Nisan ayında %29,3'e geriledi.

Cinsiyete göre alışveriş yapma oranına bakıldığında, her 3 erkekten 1'inin internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü. Kadınlarda ise bu oran %25 olarak gerçekleşti.