Türkiye'de Otomobil Satışları Son 15 Yılın Dibini Görecek

Ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte otomotiv pazarındaki daralmalar da hızlanmaya başladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) son dönemde ekonomideki dalgalanmalardan sonra bir tahmin raporu yayınladı. Buna göre otomotiv ana sanayi üretiminin adet bazında %5 azalarak 1.59 milyona ineceği ve %2.5'lik ihracat azalması olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz üç yılda 1 milyon seviyelerinde olan araç pazarının, gelecek sene yarısından da az bir düzeyde seyredeceği belirtiliyor. Yapılan araştırmaların başındaki isim olan GDD Koordinatörü Hayri Ece, konuyla ilgili şunları söyledi: "Pazarda ciddi bir kırılma var ve bu kırılma devam ediyor. Eylül'de yüzde 68 küçülme söz konusuydu. Ekim de bundan çok farklı değil. Yüzde 40'a yakın bir daralmayla 600,000'ler seviyesinde bu yılı kapatacak gibi gözüküyoruz."

Gelecek yıl distribütör firmaları tarafından yapılan tahminin 450.000 araç civarında olduğunu belirten ve bu tahminin ağır ticari araçları da kapsadığına değinen Bilaloğlu, bunun son 15 senenin en düşük rakamı olacağını belirtti. Bilaloğlu, gazetecilerin pazarın rahatlatılması için hangi önlemlerin alınmasını gerektiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Tek noktaya vurgu yapmak istemiyorum. Tüketici güven endeksini iyiye götürecek tüm usnurlar bizim sektörümüze pozitif yansıyacaktır."