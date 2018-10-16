Fiat Chrysler Grubu'nun (FCA) yöneticisi Akın Aydemir, Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil üretmesine iyi bir zamanda karar verildiğini belirterek, "30 yıla yakın otomotiv tecrübem var. Ülkemin yerli otomobil üretimi için katkı koymam istenirse gurur duyar ve tecrübelerimi aktarmaktan memnuniyet duyarım" dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil üretme girişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, "İşin teknik tarafına baktığımızda Türkiye bugün aracı çok rahat tasarlayabilir, üretebilir, geliştirebilir. Teknik açıdan hiç bir problem yok. Fakat Tesla bu işe girdiğinden bu yana kâr yapmamış. Elektrikli otomobil üretim işine girmek için belki iyi bir zaman. Tesla, bu işe tek başına girdi. Honda ve BMW gibi diğer otomobil üreticileri bu konuda çalışıyor. Türkiye'de de 3-5 yılda kâr yapmadan götürebilecek bir teşvikin de olması lazım. 2023'te üretelim sonra devamlı para basalım, öyle bir şey yok maalesef." diye konuştu.

Aydemir, genel olarak otomotiv sektörünün girilmesi zor bir sektör olduğunu anlatarak, "Otomotiv sektörü çok farklı. Mesela Volkswagen'in bir marka imajı var. Örneğin Golf arabasını başkası başka bir markayla üretsin. Tüketici neden bunu tercih etsin. Volvo'yu satın alıp Türkleştirseniz daha kolay pazara girebilirsiniz. Yepyeni bir ürünle pazara girmek daha zor. İşin satış ve pazarlama kısmı en zor kısmı. Buna yoğunlaşılması lazım," değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin otomobil pazarının yıllık bir milyon olduğunu dile getiren Aydemir dış pazarları örnek gösterdi. Çin’in yıllık pazarının 25 milyon, Avrupa’nın 21 milyon ve ABD’nin pazarının 17 milyon değerinde olduğunu ileten Aydemir “Avrupa Birliği, Türkiye'nin pazarın büyümesi açısından önemli. Pazarı büyük olan ülkeler otomotivde daha başarılı oluyorlar. (…) Bugün Tesla'yı düşünelim. Tesla, bu yıl en fazla 200 bin araç satacak. Son 3 yılda hep zarar açıkladı. 1,9 milyar dolar geçen yıl zarar, ondan önce 675 milyon, onun öncesinde de 890 milyon dolar zarar. Bu sene ilk 6 ayda yine zarar. Yıl sonunda kâra geçeceğiz söylentisi var, ama inandırıcı değil.” sözlerini ekledi. Aynı zamanda bir oranlama da yapan Aydemir Amerika’nın pazarını örnek göstererek 17 milyonluk pazarda 150 bin satılıyorsa 1 milyonluk bir pazarda ancak 10 ila 15 binin satılacağını dile getirdi. Yalnızca iç pazarda istenen başarının elde edilemeyeceğini söyleyen Akın Aydemir dış pazara açılmanın önemini vurguladı.

Aydemir’in açıklamaları ülkemizde herhangi bir atılıma yol açacak mı sorusu büyük bir merak konusu olsa da piyasada 30 senedir tecrübesi bulunan birinin yorumları ve değerlendirmeleri ile ileride Türkiye’yi de otomotiv sektöründe görebiliriz.