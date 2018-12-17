Türkiye'deki Bu Fakültede Öğrenci Başına Bir Profesör Düşüyo

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, sadece ülkemizde değil dünyada ender görülebilecek bir vakaya ev sahipliği yapıyor.

1984–1985 Eğitim-Öğretim yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yüksek okul olarak eğitim ve öğretime başlayan Sinop Su Ürünleri Fakültesi, bugünlerde oldukça enteresan bir eğitim - öğretim dönemi geçiriyor. Fakültede 10'u profesör olmak üzere 41 akademik, toplamda 70 personel görev yapıyor. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı ise sadece 9.

Sayıştay tarafından üniversitenin bu durumu ile ilgili 2017 yılında bir rapor düzenlendi. Raporda, o dönem üniversiteye kayıtlı 34 öğrenci bulunduğu ancak aktif olarak okula devam eden öğrenci sayısının sadece 9 olduğu belirtildi. Sayıştay üniversitenin atıl olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirtirken, üniversite ise durumu kontenjan azlığına bağladı.

Sayıştay Raporu:

“10’u profesör olmak üzere 41 akademik, 29 idari olmak üzere toplam 70 personele karşın, toplamda 34 öğrenci ile hizmet verdiği, fiilen 9 öğrencinin devam eden öğrenci statünde olduğu; 1. sınıfta 4, 2. sınıfta 3, 4. sınıfta 2 öğrenci bulunurken 3. sınıfta kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır. Yıllar itibariyle öğrenci tercih dönemleri incelendiğinde fakültenin devam etmesinde ısrarın anlamlı olmadığı kamu yararının ortadan kalktığı aşikârdır.”

Üniversiteden Gelen Cevap:

“Fakültenin önceki yıllara oranla öğrenci sayısındaki azalış fakültemize verilen kontenjanlarla ilgili olup, 2015-2016 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler dışında kalan diğer tüm Su Ürünleri fakültelerinde olduğu gibi fakültemize de öğrenci kontenjanı verilmemiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 10 kontenjan verilmiş olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 20 öğrenci talebimiz olmuştur.”