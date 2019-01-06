Son günlerin gündem konusu olan beyin göçü konusunda Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu'da bazı veriler paylaştı.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu verilerinin ortaya koyduğu bilgilere göre, 2018 yılının on bir aylık diliminde Türkiye’den toplam 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi Hollanda’ya beyin göçü talebinde bulundu.

Türkiye’den ayrılmak isteyen yüksek eğitimli ve akademisyenlerin en büyük şikayet konusu ‘özgürlük eksikliği’. Göç ve Vatandaşlık Kurumu’nun açıkladığı rapora göre, Türkiye’den Hollanda’ya 2016 yılında 540 kişi, 2017’de 780 kişi göç talebinde bulundu. 2018’in on bir aylık bölümünde ise bu sayı 1020’ye yükseldi.

Türkiye’den Hollanda’ya yüksek lisans için giden Ahmet Hallaçeli, Türkiye’deki birçok akademisyenin tutuklandığını ya da görevden alındığını söylüyor. Bilim yapmak için kafanızın özgür olması gerekiyor diyen Hallaçeli, Türkiye’de bunun mümkün olmadığını dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet BBC HardTalk’ta, akademisyenler konusunda yöneltilen soruya “Bazı akademisyenler terörü öven bir imza kampasına destek verdikleri için gözaltına alındılar, tutuklandılar ya da işlerinden oldular.” demişti.

Resmi sayılara göre, Türkiye’den yurtışına göçen kişi sayısı 2 yıl içerisinde 69 bin 326’dan 253 bin 640’a çıkmış durumda. Yayınlanan rapora göre, Türkiye’deki Fetullah Gülen (FETÖ) destekçileri de Hollanda’ya yoğun bir biçimde sığınma başvurusu yapıyor. Hollanda’ya yapılan sığınma başvurusu sayısı 2016 yılında 235 kişiyken, 2017’de bu sayı 481’e ulaştı. Geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında ise bin seksen kişi sığınma talebinde bulundu.