TÜİK, "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" raporunu yayımladı. 2023'e ait verileri içeren rapor, ülkemizde en hızlı iş bulan ve en çok kazandıran lisans bölümlerini gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” raporunu yayımladı. 2023’e ait verileri içeren rapor, en yüksek iş bulunan bölümlerden en hızlı iş bulunan bölümlere kadar birçok önemli bilgiyi bizlerle buluşturdu.

TÜİK’in raporuna göre geçen yıl lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %75,6 olarak kayıtlara geçti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran %67,7 idi.

En yüksek istihdam oranı özel eğitim öğretmenliği bölümünde kaydedildi

En çok iş bulan lisans bölümlerinin yer aldığı en yüksek kayıtlı istihdam oranı listesinin zirvesinde özel eğitim öğretmenliği bölümü bulunuyor. Buna göre bu bölümden mezun olanların %96,2’si iş buluyor. Onu tıp ve dil ve konuşma terapisi takip etmiş. Listenin büyük çoğunluğunu öğretmenlik bölümlerinin oluşturduğu görülebiliyor. İlk 10 bölüm şu şekilde:

En yüksek istihdam oranına sahip bölümler:

Özel eğitim öğretmenliği - %96,2 Tıp - %95,3 Dil ve konuşma terapisi - %93,9 Elektrik öğretmenliği - %93,2 Ebelik - %92,4 Elektronik öğretmenliği - %91,9 Otomotiv öğretmenliği - %91,7 Bilgisayar sistemleri öğretmenliği - %91,5 Metal öğretmenliği - %91,3 Eczacılık - %91,0

Lisansta yüksek kayıtlı istihdam alanına oranına sahip alanına baktığımızda ise %87,4 ile sağlık ve refahı görüyoruz. Ön lisansta ise zirvede %77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat var.

En hızlı iş bulan bölüm dil ve konuşma terapisi oldu

İş bulma sürelerini de içeren verilerde, mezuniyet sonrası en hızlı iş bulan bölümün 2,3 ay ile dil ve konuşma terapisi olduğu görüldü. Onu 4,2 ay ile tıp, 4,2 ay ile özel eğitim öğretmenliği, 5,5 ay ile eczacılık ve 7,3 ay ile de ebelik oldu.

Genel ortalamaya bakıldığında ise lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresinin 2023’te 14,4 ay olduğu gözlemlendi. Bu da 2022 yılındaki 15 aydan kısaldığı anlamına geliyor. Ancak 14,4 ayın hâlâ çok uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni mezunlar 1 yılı aşkın süreyi iş aramakla geçiriyorlar demek çünkü.

En yüksek kazanç pilotajda

Bunlar dışında TÜİK, en yüksek aylık ortalama kazanç sağlayan bölümleri de sıraladı. Kazanç rakamları paylaşılmasa da en yüksek kazananların pilotaj bölümünden mezun olanlar olduğu ifade edildi. Verilere göre en yüksek kazanç sağlayan 10 bölüm şu şekilde:

En yüksek aylık ortalama kazanca sahip lisans bölümleri

Pilotaj Matematik mühendisliği Uçak mühendisliği Kontrol ve otomasyon mühendisliği Gemi makineleri işletme mühendisliği Havacılık ve uzay mühendisliği Havacılık elektrik ve elektroniği Uçak bakım ve onarım Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği Elektronik ve haberleşme mühendisliği

TÜİK'in raporunun tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.