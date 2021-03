Türkiye, Ev Gençleri Sayısında Avrupa'da Birinci Sırada

"Evde oturan gençler" olarak açıklanabilecek NEET kesimine giren genç oranında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. Ülkemizdeki gençlerin %30,7'si bu kesime girerken NEET gençlerinin cinsiyet dağılımında da devasa bir fark görüldü.

Günümüzde yaşam tarzımızın ve özellikle gençlerin zamanını nasıl geçirdiklerinin büyük bir değişime uğradığını herkes biliyor. Bu değişimle birlikte tüm dünyadaki genç nüfusta 'NEET' şeklinde adlandırılan bir kesim de tanımlandı. Bu kesim, 'ev gençleri' veya 'evde oturan gençler' şeklinde açıklanıyor.

Kesime verilen tanımın açılımı 'Not in Education, Employment or Training' ve Türkçe'ye "ne eğitimde, ne stajda ne de işte olan gençler" şeklinde çevrilebiliyor. Bu gençler, uzunca bir süredir OECD tarafından da takip ediliyor (15-19 yaş ve 20-24 yaş olmak üzere iki grup şeklinde). Ev gençlerinin durumu tüm dünyada tartışılmaya devam ederken bugün ülkemizdeki durumun fazlasıyla kötü olduğunu gösteren bir haber paylaşıldı.

Türkiye, NEET genç dağılımında başı çekiyor:

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı tarafından paylaşılan haberde ülkemizdeki ev gençlerinin oranına yer verildi. Buna göre Türkiye'nin NEET oranı %30,7'lik payla büyük bir soruna işaret ediyor. Avrupa Birliği'nde %13,5 olan bu oran, Eurostat verilerine göre Türkiye'yi Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiriyor. NEET oranının en düşük olduğu ülkeyse %6'lık orana sahip Hollanda.

NEET kesimine giren gençlerin cinsiyetlere göre dağılımlarında da özellikle ülkemizde devasa bir fark gözüküyor. Ülkemizdeki kadınların %44,9'u, erkeklerinse %22'si NEET kesimine giriyor. Avrupa'da cinsiyetlere göre dağılım, ülkemizdeki kadar büyük boyutta olmasa da bariz bir farka yer veriyor. Avrupa'da kadınların %16,2'si, erkeklerin de %12,8'i NEET olarak sınıflandırılıyor.

Türkiye'nin %30,7'lik oranla birinci sırada olduğu listenin ikinci sırasında %27,5'lik oranla Kuzey Makedonya bulunuyor. Kuzey Makedonya'yı sırasıyla %26,7'yle Karadağ, %22,7'yle İtalya, %20,3'le Sırbistan, %19'la Yunanistan, %18,2'yle İspanya, %17,9'la Bulgaristan, %17,2'yle Romanya, %15,4'le Hırvatistan ve %15'le Slovakya takip ediyor.

NEET gençler kimler oluyor?

NEET kesimine giren gençler; eğitimli ama çalışmak istemeyenlerden, göçmenlerden ve mültecilerden, dezavantajlı gruplardan, engellilerden, hane geliri düşük olanlardan, kırsal kesimde yaşayanlardan ve iş beğenmeyenlerden oluşuyor.