We Are Social, tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını raporladı. Detaylara göre günde yaklaşık 7,5 saatimiz interette, bunun neredeyse 3 saati sosyal medyada geçiyor.

Dijital yaşantıya ilgili araştırmalar yapan ve bunları raporlaştıran medya şirketi We Are Social, Türkiye’nin internet, telefon ve sosyal medya kullanma alışkanlıklarına dair bir rapor yayımladı. Türkiye ile ilgili verilere geçmeden önce, 2021’in Ocak ayında dünyanın dijital durumunu anlatan trendlere ve istatistiklere şöyle bir göz atalım:

Nüfus: Dünya nüfusu 2021’in başlangıcında 7,83 milyar olarak kaydedildi. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre bu rakam her yıl yüzde 1 artıyor. Bu da, 2020’nin başlangıcından bu yana dünya nüfusunun 80 milyondan fazla arttığına işaret ediyor.

Dünya nüfusu 2021’in başlangıcında 7,83 milyar olarak kaydedildi. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre bu rakam her yıl yüzde 1 artıyor. Bu da, 2020’nin başlangıcından bu yana dünya nüfusunun 80 milyondan fazla arttığına işaret ediyor. Mobil: Günümüzde 5,22 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde 66,6’sına tekabül ediyor.

Günümüzde 5,22 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde 66,6’sına tekabül ediyor. İnternet: 2021’in Ocak ayı itibariyle yeryüzünde internet kullanan kişi sayısı 4,66 milyar olarak kaydedildi. Bu anlamda geçtiğimiz yıldan beri yüzde 7,3 (316 milyon kişi) artış yaşandı.

2021’in Ocak ayı itibariyle yeryüzünde internet kullanan kişi sayısı 4,66 milyar olarak kaydedildi. Bu anlamda geçtiğimiz yıldan beri yüzde 7,3 (316 milyon kişi) artış yaşandı. Sosyal medya: Küresel sosyal medya kullanımı inanılmaz bir hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl dünyada 3,71 milyon sosyal medya kullanıcısı varken bu yıl sayı 4,20 milyara yükseldi. Artık dünya nüfusunun yüzde 53’ü sosyal medya kullanıyor.

Türkiye’de hangi elektronik cihazı nüfusun % kaçı kullanıyor?

Herhangi bir tür telefonu olanlar: yüzde 90

Sadece akıllı telefonu olanlar: yüzde 89

Akıllı olmayan telefona sahip olmayanlar: yüzde 6,8

Kişisel/masa üstü bilgisayarı olanlar: yüzde 67

Tableti olanlar: yüzde 45

Oyun konsolu olanlar: yüzde 20

Akıllı saat/bilekliği olanlar: yüzde 17

Sanal gerçeklik cihazı olanlar: yüzde 4,3

İnternet kullanımımıza genel bakış: Türkiye'de nüfusun %72'si internet kullanıyor

83 milyon nüfuslu ülkemizde herhangi bir cihaz vasıtasıyla internet kullanan kişi sayısı 62,07 milyon. Yani nüfusun yüzde 72’si internet kullanıcısı. İnternet kullanıcılarının sayısı geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yılın Ocak ayına kadar 2,4 milyon artarak yüzde 4’lük bir artış yaşanmasına yol açtı.

Türkiye’deki internet kullanıcıları bir gün içinde internette ne yapıyor?

Bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyoruz

2 saat 51 dakika sosyal medya kullanıyoruz

3 saat 4 dakika televizyon seyrediyoruz

1 saat 21 dakikamızı Spotify gibi müzik dinleme uygulamalarında geçiriyoruz

58 dakika oyunlarla vakit geçiriyoruz

Mobil internet kullanımında ne durumdayız?

Mobil cihazlar aracılığıyla internette geçirdiğimiz ortalama süre tam 4 saat. Mobil internet kullananların sayısı 58,23 milyon. Toplam internet kullanıcıları arasında mobil internet kullanıcılarının yüzdesi yüzde 94. İnternete akıllı telefonlarla erişenlerin oranı yüzde 93 iken akıllı telefonlardan önceki tür telefonlarla internete girenlerin oranı yüzde 2.

Muzdarip olduğumuz konulardan biri: İnternet bağlantı hızları

Türkiye’de mobil internet bağlantılarında ortalama indirme hızı 34,79 MBPS. Bu anlamda çok az da olsa bir iyileşme yaşandı. Bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama mobil internet bağlantı hızında yüzde 0.6 artış oldu.

Sabit internet bağlantılarında ise ortalama indirme hızı 28,89 MBPS. Sabit internet bağlantısının bir yıl içindeki iyileşme oranı ise çok daha yüksek. Bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artış yaşandı.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen web siteleri ve sitede geçirilen ortalama süre

www.google.com - 9 dakika 12 saniye

www.youtube.com - 25d 1s

www.facebook.com - 8d 52s

www.google.com.tr -8d 15s

www.twitter.com - 10d 57s

www.instagram.com - 8d 46s

www.hurriyet.com.tr - 5d 05s

www.sabah.com.tr - 2d 32s

www.sozcu.com.tr - 7d 36s

www.sahibinden.com - 11d 31s

Sosyal medya kullanımımıza genel bakış

Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı tam 54 milyon. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanıyor. Nisan 2019-Haziran 2020 arasında sosyal medya kullancılarının sayısı 2,2 milyon artarak yüzde 4,2’lik bir artış yaşandı. Aktif sosyal medya kullanıcılarının platformlara mobil cihazla erişim oranı tam yüzde 99.

“Geçtiğimiz ay bir sosyal medya ağı/mesajlaşma uygulaması kullandım” diyenlerin oranı yüzde 99,7. “Sosyal medyayı aktif şekilde kullandım, bir şeyler paylaştım” diyenlerin oranı yüzde 91,4. Her bir internet kullanıcısına ait ortalama sosyal medya hesabı ise 9,4.

Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal medya platformları ve kullanım yüzdeleri:

YouTube -​ yüzde 90

Instagram - yüzde 83

WhatsApp - yüzde 81

Facebook - yüzde 76

Twitter - yüzde 61

Facebook Messenger - yüzde 53

Pinterest - yüzde 34

LinkedIn - yüzde 32

Snapchat - yüzde 29

TikTok - yüzde 29

Skype - yüzde 27

Twitch - yüzde 24

Tumblr - yüzde 20

Reddit - yüzde 16

WeChat - yüzde 15

Line - yüzde 14

Hangi sosyal medya platformunda ortalama kaç saat geçiriyoruz?

WhatsApp’ta 15 saat

Instagram’da 19,7 saat

Facebook’ta 13,1 saat

TikTok’ta 14 saat

Twitter’da 7,8 saat

TikTok’ta Twitter’dan daha fazla vakit geçirildiğine dikkat çekmek isteriz.

YouTube’da en fazla aranan kelimeler:

Şarkılar Film Enes Batur Çukur Hercai PUBG Reynmen Şarkı Kadın Müzik Minecraft Söz Fero Güldür Güldür Derdim Olsun Ahmet Kaya Ben Fero Niloya Sen Anlat Karadeniz Müslüm Gürses

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İnternette tam olarak ne yapıyoruz?

yüzde 98,8’i video izliyor

yüzde 44,8’i vlog izliyor

yüzde 79,9’u müzik dinleme uygulamaları aracılığıyla müzik dinliyor

yüzde 40,7’si çevrim içi radyo istasyonlarını dinliyor

yüzde 31,9’u podcast izliyor/dinliyor

yüzde 60,8’i Facetime gibi video arama uygulamaları kullanıyor

yüzde 14,8’i Apple Pay, Samsung Pay gibi bir mobil ödeme aracı kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden reklam yapma potansiyeli ne durumda?

Pazarlamacıların sosyal medyadaki reklamlar aracılığıyla kullanıcılara ulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu yaş aralığı 25-34 yaş. Araştırmada ilginç bir detay var. Araştırılan tüm yaş aralıklarında (13-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ve +65) pazarlamacıların erkek sosyal medya kullanıcılarına ulaşma oranı kadınlara kıyasla daha fazla.