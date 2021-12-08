Türkiye, Gıda Fiyatlarının En Fazla Arttığı Ülke Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yayınladığı son rapor, Örgüt bünyesindeki ülkelerde gıda enflasyonunun ne derecede olduğunu gösterdi. Türkiye, ekim ayındaki durumuyla bile gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke oldu.

Türkiye, kurda yaşanan ciddi yükseliş ve enflasyon artışıyla birlikte pek çok üründe yalnızca haftalar içinde çok yüksek oranlarda zamlar gördü. Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık enflasyon oranını %21,31 olarak açıklarken gerçek enflasyonun %60’a yakın değerlerde olduğu öne sürüldü. Enflasyonun değeri tartışılmaya devam ederken, halk olarak artan fiyatlar nedeniyle gıdaya erişme zorluğumuz her geçen gün artıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayınladığı son raporla birlikte Türkiye’de gıda fiyatlarının ne denli arttığını ortaya koydu. 38 OECD ülkesinde gıda fiyatlarındaki artış oranını gösteren verilere göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında fiyatların en fazla arttığı ülke oldu.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke

Rapora göre Türkiye’de gıda fiyatları, eylül ayında yıllık bazda %28,8, ekimde ise %27,4’lük artış yaşadı. Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer alan Kolombiya’da da durum kötüydü, ancak Türkiye’ye yaklaşamadı bile. Verilere göre Kolombiya’da ekim ayı yıllık gıda enflasyon oranı %13,7 idi. Üçüncü sıradaysa %10,6 ile Avustralya yer aldı. Ekim ayı gıda enflasyonunda listenin ilk 5’i şu şekildeydi:

Türkiye: %27,4

Kolombiya: %13,7

Avustralya: %10,6

Meksika: %8,4

Litvanya: %5,9

Öte yandan OECD ülkelerinde ekim ayı gıda enflasyon oranı, ortalama %4,5 seviyesinde, Avrupa’daysa %1,8 seviyesindeydi. Ayrıca ekim ayında dolar kurunun 9 – 9,60 seviyeleri arasında dolaştığını, bugün ise 1 doların 13,63 TL olduğunu da hatırlatalım.

“Gıda fiyatları artmaya devam edecek”

Kurdaki ve enflasyondaki artış, yalnızca gıdayı değil, gıdanın üretilmesini sağlayan tüm aşamaları da etkiledi. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Türk, gıdada fiyatların bundan sonra da artmaya devam edeceğini belirtti. Türk, gübreden ilaca tüm ana girdilerin ithal olduğunu ve dolarla alındığını, üreticinin artık otoyol, köprü maliyetini de fiyata eklediğini açıkladı.