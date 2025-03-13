Actio Mobilite, Türkiye'nin ilk yerli ve millî imkânlarla geliştirilen elektrikli motosikleti "Rakun City"yi duyurdu. Elektrikli motosiklet, yılın sonuna doğru seri üretime geçecek.

2018 yılında Ford Otosan tarafından kurulan ve o dönemlerden beri iş odaklı araç üretimi yapan Actio Mobilite, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen elektrikli motosikletini duyurdu. "Rakun City" olarak isimlendirilen elektrikli motosiklet, en çok da kuryeleri memnun edecek gibi görünüyor.

Rakun City, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek bir motosiklet olarak karşımıza çıktı. Maksimum 9 kW'a kadar güçte çalışabilen elektrikli motosiklet, değiştirilebilir yapıda bir çift batarya sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu batarya sistemi ile Rakun City, 150 kilometreye kadar menzil sunacak.

Karşınızda Türkiye'nin ilk yerli ve millî elektrikli motosikleti

Çevre dostu olmasının yanı sıra dayanıklı bir gövdeye sahip olan Rakun City, hızıyla da dikkat çekecek. Sürücüler, bu elektrikli motosikleti 90 km/s hızlara kadar kullanabilecekler. Bu yılın sonlarında seri üretime geçeceği açıklanan yerli ve millî elektrikli motosikletin fiyatı ise şimdilik belirsiz.

Actio Mobilite üst yöneticisi İlker İyicik, Rakun City ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Muadil uluslararası marka ve modellerine göre benzer kalitede ancak daha ulaşılabilir fiyatta olacak Rakun City, Türkiye’de şehir içinde hem ulaşım hem de iş amaçlı motosiklet kullanan müşterilerimize yönelik, kullanım maliyetinde getireceği avantajlar ve çevreye duyarlılığı ile öne çıkacak.