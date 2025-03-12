BDDK, taşıt kredilerinde düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile Türkiye'de üretilen ve fatura fiyatı 7,5 milyon TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller için kredi kullanılabilir hâle geldi. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşları sevindirecek bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada elektrikli otomobil alımlarında kullanılacak taşıt kredileri için limitlerin yeniden belirlendiği belirtildi. Bu hamle, vatandaşın elektrikli otomobil satın almasını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Ama bu karar, sadece Türkiye'de üretilen elektrikli otomobilleri kapsıyor.

Yeni düzenleme ile vatandaş artık 7,5 milyon TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller için kredi kullanabilecek. Üstelik vadeler de daha esnek olacak.

İşte taşıt kredilerinde uygulanacak yeni düzenleme

Araç Fiyatı Vade Sınırı Kullanılabilen Oran 2,5 milyon TL ve altı 48 ay %70 2,5 milyon TL - 5 milyon TL 36 ay %50 5 milyon TL - 6,5 milyon TL 24 ay %30 6,5 milyon TL - 7,5 milyon TL 12 ay %20 7,5 milyon TL ve üzeri - -

BDDK, taşıt kredileri için çok uzun zamandır düzenleme yapmıyordu. Fiyatların da yükselmesi nedeniyle vatandaş, kolay kolay araba alamaz hâle gelmişti. Ancak bu düzenleme ile vatandaş, rahat bir nefes almış olacak. Haberimizi sonlandırırken, bu düzenlemenin zamanlamasının da önemli olduğunu söyleyelim. Bilindiği üzere sıfır araba satışlarında düşüş vardı. Bu karar, piyasayı yeniden hareketlendirebilir.