Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşları sevindirecek bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada elektrikli otomobil alımlarında kullanılacak taşıt kredileri için limitlerin yeniden belirlendiği belirtildi. Bu hamle, vatandaşın elektrikli otomobil satın almasını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Ama bu karar, sadece Türkiye'de üretilen elektrikli otomobilleri kapsıyor.
Yeni düzenleme ile vatandaş artık 7,5 milyon TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller için kredi kullanabilecek. Üstelik vadeler de daha esnek olacak.
İşte taşıt kredilerinde uygulanacak yeni düzenleme
|Araç Fiyatı
|Vade Sınırı
|Kullanılabilen Oran
|2,5 milyon TL ve altı
|48 ay
|%70
|2,5 milyon TL - 5 milyon TL
|36 ay
|%50
|5 milyon TL - 6,5 milyon TL
|24 ay
|%30
|6,5 milyon TL - 7,5 milyon TL
|12 ay
|%20
|7,5 milyon TL ve üzeri
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BDDK, taşıt kredileri için çok uzun zamandır düzenleme yapmıyordu. Fiyatların da yükselmesi nedeniyle vatandaş, kolay kolay araba alamaz hâle gelmişti. Ancak bu düzenleme ile vatandaş, rahat bir nefes almış olacak. Haberimizi sonlandırırken, bu düzenlemenin zamanlamasının da önemli olduğunu söyleyelim. Bilindiği üzere sıfır araba satışlarında düşüş vardı. Bu karar, piyasayı yeniden hareketlendirebilir.
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