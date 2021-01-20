Koronavirüs Aşısı Yapılan Kişi Sayısı 1 Milyonu Geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu gösteren internet sitesi, 1 milyon sınırının aşıldığını ortaya koyuldu. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu öncelik listesinin; birinci aşamasının ikinci sırasına geçildi.

Hayatımızı derinlemesine etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili geçtiğimiz hafta, yeni bir sürece girdik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac isimli aşının toplu uygulamasına geçileceğini duyurdu ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra da sağlık çalışanlarımız, aşı vurulmaya başladı. Edinilen son verilere göre an itibarıyla 1 milyonu aşkın vatandaşımız, koronavirüs aşısı olmuş durumda.

Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecinde vatandaşların hem aşıyla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak hem de kaç kişinin aşılandığını göstermek için bir internet sitesi oluşturmuştu. Bu internet sitesi, 20 Ocak itibarıyla 1 milyon sınırının aşıldığını gösteriyor. Saat 15.05 itibarıyla yaptığımız kontrollere göre aşı olan vatandaş sayısı, 1.022.379 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Aşılama sürecinin birinci aşamasının, ikinci sırasındayız

Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecinin en sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir öncelik sıralaması belirledi. Bu öncelik sıralamasında 4 farklı aşama ve bu aşamalar arasında da farklı sayıda sıralamalar bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, aşılama sürecinin birinci aşamasının ikinci sırasına geçmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Şu an kimler aşılanıyor?

Öncelik sıralamasının ilk aşamasının ilk sırasında, sağlık çalışanları bulunuyordu. Yapılan açıklamalarda, bu aşamanın tamamlandığı ifade edildi. Şimdiyse yaşlı, engelli ve koruma evlerinde yaşayanlar ile burada çalışan vatandaşlar aşı oluyorlar. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak. Bu aşamada 6 sıra oluşturan Sağlık Bakanlığı, 90 yaş ve üzeri vatandaşlardan başlayarak kademeler halinde aşılama yapacak. Bu sıraların tamamlanmasıyla birlikte birinci aşamada sona gelinmiş olacak. Bundan sonraki süreçte ise hizmetlerin sürdürülmesini sağlayan kimseler, 50 ila 64 yaş aralığında olan vatandaşlar, kronik rahatsızlığa sahip kişiler ve diğer gruplar aşılanacak. Son aşamaya gelindiğinde ise kendine sıra gelmiş olup aşılanmamış vatandaşlar aşı olacaklar.