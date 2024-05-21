PayPal, 2019 yılında banyo suyunu satarak sosyal medyanın gündemine oturan Onlyfans fenomeni Belle Delphine'in 90 bin dolarlık bakiyesini sonunda ödedi. Kazanç, 5 yıl sonra da olsa sahibine teslim edildi.

Bundan birkaç yıl önce internet dünyasının gündem maddelerinden bir tanesi, Belle Delphine isimli içerik üreticisiydi. Bu genç arkadaş, duş aldığı suyu satarak para kazanmaya çalışmıştı. İşin ilginç tarafı çok büyük oranda ilgi görmüştü. Ancak Belle Delphine, bu meselede büyük bir sorunla karşılaşmıştı. PayPal, içerik üreticisinin hesabını kilitlemiş, hâl böyle olunca banyo suyundan elde edilen geliri harcamak mümkün olmamıştı.

Belle Delphine tarafından yapılan açıklamaya göre PayPal, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadan böyle bir karar almıştı. Ancak gelen son haberler, durumun değiştiğini gösteriyor. 2019 yılına tam 90 bin dolar kazanan Belle Delphine, bu parayı 2024 yılında almayı başardı.

Belle Delphine'in yaptığı her satış, PayPal tarafından cezai işleme tabi tutuldu

PayPal'in o dönemlerde sunduğu kullanım koşullarına göre cinsellik içerikli ürünlerin satışı, sadece ABD sınırları içerisinde mümkündü. İşte Belle Delphine'in İngiltere'de yaşıyor olması, paraya el konulmasına yol açmıştı. Öyle ki PayPal, içerik üreticisinin sattığı her banyo suyu için 2.500 dolarlık cezai işlem uygulamaya başlamıştı. Ancak bu politika, geçtiğimiz yıl kaldırıldı.

Peki PayPal, Belle Delphine'in parasını neden şimdi ödedi? İşte burası biraz tartışmalı. Belle Delphine, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Business Insider gibi büyük haber ajanslarının ilgisini çekti. Konuyla ilgili çok fazla dönüş alan PayPal, Belle Delphine'in parasını ödeyerek bu olaydan kurtuldu...