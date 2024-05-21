Özellikle modern otomobiller, sadece birer ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek, sürücülere ve yolculara sürprizler sunan pek çok gizli özelliğe sahip. Belki de farkında bile olmadığınız bu küçük detaylar, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak ve yolculuklarınıza eğlence katmak için tasarlandı.

Şemsiyeden köpek balığı logosuna kadar birçok marka, arabalara ilginç ve kullanışlı özellikler ekliyor.

Gelin, otomobil dünyasının bu gizli hazinelerini keşfedelim ve sürüş deneyiminizi nasıl daha özel kıldıklarını görelim.

Opel – Köpek balığı logosu

Opel'in bazı modellerinde, özellikle Astra ve Corsa modellerinde, iç detaylarda küçük köpek balığı figürleri bulunuyor. Son modellerde daha da gizli yere saklanmış bu logonun neden araçlarda yer aldığını merak ediyorsanız ilgili içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Jaguar- Kedi motifi

Opel gibi Jaguar arabalarda da motifler bulabilirsiniz. Kedi ve jaguarı ön camda suyun içerisinde görebileceğiniz gibi bazı arabalarda kaput altında da denk gelebilirsiniz.

Honda – Magic Seats

Honda Civic ve Jazz (Fit) modellerinin, arka koltuklarında “Magic Seats” olarak adlandırılan bir özellik sunuluyor. Tamamen katlanabilir ve çeşitli şekillerde ayarlanabilir koltuklar sayesinde bagaj alanınızı genişletebilir ve istediğiniz eşyayı taşıyabilirsiniz.

Tesla – Sketchpad ve atari oyunları

Tesla araçlarında, teknoloji adına birçok şey var. Farklı sesler ve aydınlatmalar oluşturabileceğiniz gibi araçta bilgi-eğlence sistemi içinde gizli bir çizim uygulaması (Sketchpad) ve eski atari oyunları bulunuyor. Sürücüler ve yolcular, aracın ekranında oyun oynayabiliyor veya çizim yapabiliyorlar.

Ford Mustang – Hologram

Sürücülerin favorilerinden biri hologram, Ford Mustang modelinde de yer alıyor. At temalı hologram ile karanlıkta ineceğiniz yeri aydınlatabilir, aracınızın bu özelliğini her araçtan indiğinizde bir kere daha beğenebilirsiniz.

Mini Cooper – Union Jack Arka Lambalar

Mini Cooper modellerinde ise markanın İngiliz kökenlerine vurgu yapılıyor. Arka lambalara bir daha dikkatli baktığınızda İngiliz bayrağı desenini göreceksiniz.

Hyundai – Gizli Gözlük Bölmesi

Bazılarınız belki de bu özelliği sıklıkla kullanıyor. Ancak bilmeyenler için yine de söyleyelim. Hyundai başta olmak üzere birçok arabada gözlüğünüzü saklayabileceğiniz bir bölme bulunuyor.

Hummer EV – Hoparlör

Hoparlöre baktığınızda sıradan bir desen gördüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hummer EV hoparlörü üzerindeki desen, Ay’ın haritası. Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong’un iniş yaptığı, Dünya’ya bakan taraf olan Sessizlik Denizi’nin haritası aslında bu desenin aslı.

Nissan - Çanta Kancası

1996’da Nissan’ın araçlarında kullanmaya başladığı çanta kancası, tüm yolcular için oldukça işe yarar bir parça. Artık bu kancayı birçok arabanın bagajında da görebilirsiniz. Bu sayede eşyalarınız devrilmeden yolculuk yapabilirsiniz.

Peki ya sizin arabanızda fark ettiğiniz ve kullanmaktan zevk aldığınız gizli özellikler var mı?

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