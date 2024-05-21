Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağı iddialarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. KAP üzerinden yapılan açıklamada, iddialar tam anlamıyla reddedilmedi.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Koç Holding bünyesinde kurulan Yapı Kredi'nin satılacağı iddialarından bahsetmiştik. Reuters'in servis ettiği habere göre First Abu Dhabi Bank, Yapı Kredi'yi 7-8 milyar dolar gibi bir para karşılığında satın alacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Yapılan bu açıklamada iddialar reddedilmedi. Ancak tam olarak kabul de edilmedi. Önümüzdeki günler, bu meseleyi yakından takip edenler için hareketli geçecek gibi görünüyor.

Koç Holding'in KAP üzerinden yaptığı açıklama:

Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

Koç Holding'in yaptığı açıklama, Yapı Kredi ile ilgilenen şirketlerin olduğunun açık bir göstergesi. Ancak görünen o ki henüz kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.