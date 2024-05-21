Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Koç Holding bünyesinde kurulan Yapı Kredi'nin satılacağı iddialarından bahsetmiştik. Reuters'in servis ettiği habere göre First Abu Dhabi Bank, Yapı Kredi'yi 7-8 milyar dolar gibi bir para karşılığında satın alacaktı.
Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Yapılan bu açıklamada iddialar reddedilmedi. Ancak tam olarak kabul de edilmedi. Önümüzdeki günler, bu meseleyi yakından takip edenler için hareketli geçecek gibi görünüyor.
Koç Holding'in KAP üzerinden yaptığı açıklama:
Koç Holding'in yaptığı açıklama, Yapı Kredi ile ilgilenen şirketlerin olduğunun açık bir göstergesi. Ancak görünen o ki henüz kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.
Yapı Kredi'nin satılacağı iddialarıyla ilgili detaylı bilgi için: