First Abu Dhabi Bank ile Koç Holding'in, Yapı Kredi'nin satışı için görüşme içerisinde oldukları iddia edildi. İddia hem Koç Holding'in hem de Yapı Kredi'nin hisselerine olumlu yansıdı.

Türkiye'deki en popüler özel bankalardan bir tanesi olan Yapı Kredi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters, Koç Holding bünyesinde hizmet veren bankanın satışı için görüşmeler yapıldığını iddia etti. Kaynaklara göre First Abu Dhabi Bank, Yapı Kredi'yi satın almakla ilgileniyor.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Koç Holding, Yapı Kredi'nin %61,2 hissesi için 8,5 milyar dolar istedi. Ancak First Abu Dhabi Bank'ın teklifinin 7,5 milyar dolar olduğu iddia edildi. Hâlihazırda 9 milyar dolarlık değerlemeye sahip olan Yapı Kredi'nin, bu satın alma ile 13 ila 14 milyar dolar değerlemeye ulaşacağı düşünülüyor.

Haberi bile yaradı: Hisseler yükselmeye başladı!

Reuters'in iddiası, Borsa İstanbul yatırımcılarını heyecanlandırdı. Zira haberlerin yayılması ile Yapı Kredi hisseleri yüzde 6,7, Koç Holding hisseleri ise yüze 9 yükseliş kaydetti. Ancak First Abu Dhabi Bank, bu karardan etkilenmedi. Bu arada; her iki tarafın da konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Yapı Kredi'nin satılışı iddialarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.