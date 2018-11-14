Günlük işlerinizi yaparken veya uykuya dalmadan önce keyifli bir podcast dinlemek gibisi yoktur. Sizler için teknolojiyle ilintili podcast'leri derledik.

Ülkemizde YouTube gibi ana akım platformları tercih etmeyen, çoğunlukla Soundcloud gibi platformları tercih eden podcast'ler bazen gözden kaçabiliyor. Hem icra eden hem de meraklısı az olunca bu tür yayınlar bir süre sonra ilgisizlikten kaybolup gidebiliyor.

Bugün hem bu platformlara destek olacak hem de meraklıları için keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olan podcast'leri listeliyoruz.

Türkiye'nin En Başarılı Teknoloji Podcast'leri

Üretim Bandı: Paraşüt.com'dan tanıdığımız Eran Filiba ve Andaç Türkmen'in hazırladığı, iki haftada bir yayınlanan bir podcast.

Paraşüt.com'dan tanıdığımız Eran Filiba ve Andaç Türkmen'in hazırladığı, iki haftada bir yayınlanan bir podcast. Girişimci Muhabbeti: İsminden de anlayabileeğiniz üzere girişimcilik üzerine haftada bir yayınlanıyor.

İsminden de anlayabileeğiniz üzere girişimcilik üzerine haftada bir yayınlanıyor. Turuncu Pasaport: Serhat Can tarafından hazırlanan podcast de Opsgenie alanında yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Meraklısına.

Serhat Can tarafından hazırlanan podcast de Opsgenie alanında yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Meraklısına. Yollarda.TV: Podcast'ten ziyade karşılıklı muhabbet eden iki arkadaşı izlediğiniz, oldukça keyifli bir yayın.

Podcast'ten ziyade karşılıklı muhabbet eden iki arkadaşı izlediğiniz, oldukça keyifli bir yayın. Serbest Oyun İmalatı: Zeynep Akçay ve eşi Orçun Nişli'den Türkiye'deki oyun sektörü ve oyun geliştirme hakkında keyifli bir podcast daha.

Zeynep Akçay ve eşi Orçun Nişli'den Türkiye'deki oyun sektörü ve oyun geliştirme hakkında keyifli bir podcast daha. Codefiction: Türkiye’deki yazılımın kalitesini ve sektör problemlerini kendilerine dert edinmiş bir grup yazılımcıdan haftalık bir podcast.

Türkiye’deki yazılımın kalitesini ve sektör problemlerini kendilerine dert edinmiş bir grup yazılımcıdan haftalık bir podcast. Yazan ve Yöneten: Elif Kuş ve Yaşar Safkan işbirliği ile karşımıza çıkan bu podcast'te yazılım ve yazılım yönetimi konusu işleniyor.

Sizin de takip ettiğiniz ve tavsiye edebileceğiniz farklı podcast'ler mevcutsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.