Türkiye'de ilk kez TEKNOFEST'te düzenlenen, Sürü İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nın galibi Vefa İnsansız Sistemler Takımı oldu.

20-23 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine ve basına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'te, gelecekte çeşitli arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılması beklenen sürü insansız hava araçları kategorisinde de bir yarışma düzenlendi.

'Sürü' araçları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, hem koordineli çalışarak daha büyük alanları daha kısa sürede tarayabilmeleri hem de en küçük bir zaman kaybının dahi ölümcül öneme sahip olduğu durumları avantaja çevirebilmeleri.

Yarışmanın galibi olan Vefa takımını tebrik eden Yarışma Düzenleme Komitesi Üyesi Okan Aşık şunları kaydetti:

"Türkiye'de de ilk defa düzenledik. Yarışmacılardan, teröristlerin olduğu bir ortama birden çok İHA'nın göndermelerini, orada keşif ve yer tespiti yapmalarını istedik. Bunun için de birden çok İHA'yı aynı anda kontrol eden akıllı yazılımlar geliştirilmesi gerekiyor. Takımlardan, yarışmacılardan istediğiniz de bu akıllı yazılımları geliştirmeleriydi."

Vefa İnsansız Sistemler Takımı'nın kaptanı Ubeydullah Erdemir ise şunları kaydetti:

"Bu süreçte karşılaştığımız en büyük zorluk. Kaynak bulmamak oldu. Diğer yarışmalarda yarışmacılar İHA'lar, roketler ya da diğer konularda belli dokümanlar, akademik makaleler bulabilirken bizim konumuzun çok yeni olması dolayısıyla kaynak sıkıntısı çektik. Çoğu çözümü kendimiz mantıksal olarak bulmaya çalıştık. Bu da başarıyı getirdi."