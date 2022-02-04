Türkiye'nin 31 Aralık 2021 itibarıyla geçerli nüfusu açıklandı. Yapılan açıklamalara göre nüfus, 84 milyon 680 bin 273 kişiye yükseldi. Ayrıca Türkiye, artık daha yaşlı bir ülke. Ülkedeki çocuk oranında ciddi bir düşüş var.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kullanılarak Türkiye'nin nüfusu incelendi. Yapılan açıklamalara göre 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'nin nüfusu, 84 milyon 680 bin 273 kişiye yükseldi. Bu rakamı 2020 yılının sonuyla karşılaştırdığımızda, nüfusun son 1 yılda 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığını görüyoruz. Bu verilere göre yıllık nüfus artış hızımız da 2 katının üzerine çıktı. Zira 2020'de nüfus artış hızımız binde 5,5'ken, 2021'de bir anda binde 12,7'ye yükseldi.

Son verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'lik kısmı yani 42 milyon 428 bin 101 kişisi erkeklerden, yüzde 49,9'luk kısmı yani 42 milyon 252 bin 172 kişisi kadınlardan oluşuyor. 2021 verilerine göre ülkenin yaş ortalaması ise 33,1 olarak kayıtlara geçti. Bu da doğurganlık ve ölümlülük hızlarında düşüş olduğu anlamına geliyor. Yani Türkiye, artık biraz daha yaşlı.

İstanbul nüfusu artmaya devam etti

Yapılan açıklamalara göre son çalışmayla, İstanbul nüfusunun 2021'de 378 bin 448 kişi arttığı ve toplam nüfusun 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştığı sonucuyla karşılaşıldı. Bu da Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin İstanbul'da yaşadığı anlamına geliyor. İstanbul'u 5 milyon 747 bin 325 kişiyle Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişiyle de İzmir takip etti. Nüfusu en düşük olan iller ise 83 bin 645 kişiyle Tunceli, 85 bin 42 kişiyle Bayburt, 94 bin 932 kişiyle de Ardahan. Vatandaşların yüzde 93,2'si il ve ilçe merkezlerinde yaşarken köy nüfusumuz yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 2020'deki köy nüfusumuz, yüzde 7'ydi.

Çoğumuz çalışma çağındayız

15-64 yaş, yani çalışma çağında olan vatandaşların oranı, son verilere göre yüzde 67,9'a yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocukların oranı ise yüzde 22,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 65 yaş ve üzeri vatandaşların nüfusun geneline oranı ise yüzde 9,7. Çalışma çağındaki bireylere düşen çocuk ve yaşlı nüfus oranına bakıldığında ise yüzde 47,4 sonucuna ulaşıldı. Bu oran, yalnızca çocuklar özelinde bakıldığında ise yüzde 33. Yani çalışma çağında olan 100 vatandaşın 33 çocuğa bakması gerekiyor. Aynı 100 kişinin bakmak zorunda olduğu yaşlı sayısı ise 14,3.