Türkiye-Romanya Maçı TV8'den Canlı İzlemek İçin Yayın Bilgileri

Türkiye-Romanya maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için TV 8 bilgilerini detaylı şekilde derledik. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen izleyiciler, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden TV8 canlı yayınına kolaylıkla erişebilecek.
Peki Türkiye-Romanya maçı TV8 canlı izlemek için ne yapmak gerekiyor? Karşılaşma, dijital platformlar üzerinden nasıl takip edilir?
Türkiye-Romanya maçı canlı izlemek için TV8 yayın bilgileri
Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçı Exxen üzerinden de izleyebilirsiniz.
Maçı dijital ortamdan takip etmek isteyenler ise yayıncı platform üzerinden (TV8’in dijital yayını / Exxen) karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Mücadele tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.
TV8 frekans bilgileri (2026 güncel)
- Frekans: 12356 MHz
- Polarizasyon: Yatay (H)
- Sembol Oranı (SR): 7100
- FEC: 2/3
Standart çözünürlükte (SD) izlemek isteyenler için alternatif frekans ise şöyle:
- Frekans: 12346 MHz
- Polarizasyon: Yatay (H)
- Sembol Oranı (SR): 9600
- FEC: 3/4