Üniversitelerde Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı Açıklandı

Türkiye'de üniversitelerde öğrenci başına düşen kitap sayısını ortaya koyan bir rapor yayımlandı. Rapor, üniversitelerin kitaplar açısından resmen 'fakir' olduğunu gösterdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 193 üniversitenin 2020 yılı verilerini değerlendirdiği “Üniversite İzlem ve Değerlendirme Genel Raporu 2021” çalışmasının sonuçları paylaşıldı. 193 üniversitenin Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıkları açısından incelendiği rapor, Türkiye’de yükseköğretimin içinde bulunduğu üzücü durumu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Çalışmaya göre üniversitelerde her bir öğrenciye düşen basılı kitap sayısı ortalama olarak 8 olarak belirlenirken, öğrenci başına 10 veya daha fazla basılı kitap düşen üniversite sayısının sadece 10 olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 4 üniversitedeki öğrenci başına düşen kitap sayısının ‘0’ olduğu ifade edildi.

4 üniversitede öğrenci başına bir basılı kitap bile düşmüyor

Yapılan araştırma sonucunda 193 üniversite arasından öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 10’un üzerinde olan devlet üniversitesi sayısının 17, vakıf üniversitesi sayısının ise 15 olduğu ortaya çıktı. 4 üniversitede öğrenci başına bir kitap bile düşmediğinin belirtildiği raporda, öğrenci sayısına oranla basılı kitap sayısı en fazla olan üç üniversitenin ise Bilkent, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olduğu kaydedildi.

Bu verilere benzer bir şekilde üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama elektronik yayın sayısının da 55 olduğu aktarıldı.

Buna ek olarak üniversiteler, araştırma-geliştirme ile proje ve yayın konuları bakımından da incelendi. Buna göre üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalamasının 198, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalamasının ise 0,20 olduğu ifade edildi. Öte yandan kurum adresli yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısının yalnızca 16 olduğu kaydedildi.

2016 ile 2020 döneminde yazılan ve en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 500’ün üzerinde olan üniversite sayısının sadece 10 olduğunun belirtildiği raporda, bu kapsamda yayını olmayan üniversite sayısının da 8 olduğu kaydedildi. Buna göre en yüksek dilimde atıf alan yayın sayısında öne çıkan ilk üç üniversite de Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi.

İlk 500'de sadece 6 üniversite

Üniversitelerin THE, QS ve ARWU gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verilerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye’deki üniversitelerden sadece 6’sının derecelendirme kuruluşlarının listelerinde ilk 500’e girebildiği aktarıldı.

İşte ilk 500’e girmeyi başaran üniversiteler: